Der Lightstrip Flux bringt ein feines Lichtband zum Ausleuchten von Innenräumen mit einem gleichmäßigen Farbverlauf dank der Technologie Chromasync™ für Präzisionsfarbmischung. Erhelle die Ecken mit den reinsten Weißtönen mit speziellen weißen und warmweißen LEDs. Verwende den Flux Lightstrip hinter TV-Schränken, in Bettecken und entlang von Bücherregalen, um eine sanfte, indirekte Beleuchtung zu schaffen, die zu jeder Stimmung passt. Erlebe eine flexible Installation – schneide, verwende und verlängere die Lightstrips und passe sie an jeden Raum an. Mit der preisgekrönten Hue App und der Sprachsteuerung erhältst Du die totale Kontrolle, um Lichtszenen zu steuern und zu personalisieren.