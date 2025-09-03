*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Basis Starter-Set: 3 smarte Lampen GU10 (345 lm) + Dimmer Switch
Tritt ein in die Welt der smarten Beleuchtung mit diesem Philips Hue Basis Starter-Set mit drei einstellbaren Farb- und Tunable White Lampen, die Du ganz einfach von gemütlichem Warmweiß bis Kaltweiß einstellen kannst. Schaffe die perfekte Stimmung mit sanftem Dimmen, Millionen von Farben und einer Bibliothek von Lichtszenen, die von unseren Experten entworfen wurden – oder kreiere Deine eigene! Stelle eine Verbindung zu der mitgelieferten Hue Bridge her und nutze unendlich viele Features. Steuere Dein Licht mit Deiner Stimme, der App oder einem beliebigen smarten Zubehör.
Produkt-Highlights
- Up to 345 lumens
- Warm-to-cool white (2200-6500K)
- Dimmable to 2% brightness
- Hue Bridge included
- Dimmer switch included
Steuere Lampen mit Deiner Stimme*
Philips Hue funktioniert mit Amazon Alexa und dem Google Assistant, wenn es mit einem kompatiblen Google Nest oder Amazon Echo Gerät gekoppelt wird. Einfache Sprachbefehle ermöglichen die Steuerung mehrerer Lampen oder einer einzelnen Lampe in einem Zimmer.
Lass mit farbigem, smartem Licht ein persönliches Erlebnis entstehen
Verwandele Dein Zuhause mit mehr als 16 Millionen Farben. Erzeuge sofort die zu jedem Ereignis passende Atmosphäre. Ein Fingertipp genügt und schon entsteht eine festliche Partystimmung. Verwandele Dein Wohnzimmer in ein Kino, verschönere Deine Einrichtung mit farbigen Akzenten. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Steuerung der intelligenten Leuchten von unterwegs aus
Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Deine Lichter, selbst wenn Du nicht zuhause bist. Schalte Deine Lichter aus der Ferne aus und ein, indem Du nur die App benutzt, um sicherzustellen, dass Dein Zuhause immer so beleuchtet ist, wie Du es willst.
Synchronisiere Filme, Fernsehsendungen, Musik und Spiele mit smarten Lampen
Synchronisiere das Geschehen auf Deinem Bildschirm oder den Takt Deiner Musik mit Deinen smarten Lampen und bringe Dein Entertainment damit auf ein neues Level.* Wähle aus, wie Du Deine Lampen mit Deinen Filmen, Deiner Musik (auch mit unserer Spotify-Integration!), Deinen Fernsehsendungen oder Games synchronisieren möchtest und beobachte, wie Deine farbfähigen Lampen in Deinem Entertainment-Bereich reagieren. *Hue Bridge erforderlich
Einfache, kabellose Installation
Du kannst den batteriebetriebenen, kabellosen Philips Hue Dimmschalter mit dem mitgelieferten Klebeband überall anbringen. Nimm den Schalter aus der Wandhalterung und nutze ihn als Fernbedienung oder bringe ihn an einer magnetischen Oberfläche an.
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50 x 55