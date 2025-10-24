Calla Outdoor kleine Sockelleuchte schwarz
Mit unseren Hue Sockelleuchten für den Außenbereich bringst Du Licht in Deinen Garten, auf die Veranda, auf die Terrasse, die Hofeinfahrt oder Deinen Balkon! Mache Dich jetzt bereit für die nächste Gartenparty und überrasche Deine Gäste mit farbenfrohen Lichtakzenten und tollem Ambiente. Oder genießen Sie lange Abende bei warmweißem Licht zum Entspannen. Alles was Du benötigst ist ein Basis-Set mit Netzteil, an welches bis zu 5 Hue Niedervolt-Leuchten (Lily und Calla) angeschlossen werden können.
Aktueller Preis ist 189,00 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Dazu brauchst Du eine Hue Bridge
- Integrierte LED
- Weiß- und Farblicht
- Niederspannungssystem – Basis-Set
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium