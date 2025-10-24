Ensis Pendelleuchte
Die Ensis Pendelleuchte kombiniert mit ihrem schlanken Erscheinungsbild und Up- und Downlight funktionelles Licht mit Umgebungslicht. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.
Aktueller Preis ist 439,99 €
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Integrierte LED
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Aluminium