Festavia dauerhaft installiert, 18 m, 32 Lichtpunkte, weiß, EU

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Festavia dauerhaft installiert, 18 m, 32 Lichtpunkte, weiß, EU
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Über Festavia dauerhaft installiert, 18 m, 32 Lichtpunkte, weiß, EU

Die ultimative Dekoration für das ganze Jahr. Gestalte den Außenbereich Deines Zuhauses mit einer Lichterkette aus hellen, farbigen Lichtpunkten passend zu jedem Anlass, jeder Jahreszeit und jeder Stimmung. Diese wetterfesten IP65-Leuchten lassen sich leicht unter dem Dachvorsprung, entlang der Dachlinie oder an der Fassade installieren.

  • Chromasync™ Präzisionsfarbe
  • 18 m mit 32 Lampen
  • Bis zu 50 lm pro Lampe
  • Zuschneidbare Lichterkette
  • Enthält Netzteil für Niedervolt
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