Die ultimative Dekoration für das ganze Jahr. Gestalte den Außenbereich Deines Zuhauses mit einer Lichterkette aus hellen, farbigen Lichtpunkten passend zu jedem Anlass, jeder Jahreszeit und jeder Stimmung. Diese wetterfesten IP65-Leuchten lassen sich leicht unter dem Dachvorsprung, entlang der Dachlinie oder an der Fassade installieren.

Chromasync™ Präzisionsfarbe

18 m mit 32 Lampen

Bis zu 50 lm pro Lampe

Zuschneidbare Lichterkette

Enthält Netzteil für Niedervolt