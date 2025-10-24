Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Go tragbare Leuchte

Go tragbare Leuchte

Erweitere Dein System um eine Philips Hue Go mit weißem und farbigem Licht. Die Go hat ein elegantes Design mit transparentem Gehäuse. Sie ist kabellos, tragbar und wiederaufladbar mit einer Akkulebensdauer von bis zu drei Stunden. Sie wird über das Hue System oder die Taste an der Leuchte gesteuert.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
  • Steuerung mit Deiner Stimme*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay