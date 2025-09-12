*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Hue Festavia Lichterkette
Mit 100 smarten Mini-LEDs entlang eines 8-Meter-Kabels sind Hue Festavia Lichterketten die perfekte Dekoration für drinnen und draußen. Erstelle einen Farbverlauf entlang der Lichterkette, stelle einen Effekt wie Sparkle oder Prism ein, oder verwende einen Weißton oder eine Farbe für ein traditionelleres Aussehen.
Produkt-Highlights
- 100 smarte Farb-LEDs
- 8-Meter-Kabel
- Schwarze Kordel
- Inklusive Netzteil
- Für den Innen- und Außenbereich
Hue Festavia Lichterketten sind wetterfest und können daher das ganze Jahr über sowohl im Haus als auch im Freien verwendet werden. Und da sie mit dem Niedervolt-System kompatibel sind, kannst Du sie an das gleiche Netzteil wie Deine anderen Außenleuchten anschließen.
Neben den speziellen Weihnachtsszenen, die diese Zeit des Jahres besonders festlich machen, sieht jede Szene aus der Galerie mit Hue Szenen an Festavia wunderschön aus – eine perfekte Dekoration für das ganze Jahr.
Spezielle Stile für Lichterketten
Stelle Deine Szene und mache sie zu einem einzigartigen Erlebnis! Verwende den Stil „Linear“ für einen Farbverlauf in einer einzigen Linie, den Stil „Diffus” für eine zufällige Anordnung von Farben oder „Gespiegelt“, um die Farben aus der Mitte der Lichterkette zu spiegeln.
Stelle sie mit der Hue App individuell ein
Stelle die sofortige Steuerung Deiner Lichterketten in der Hue App neben allen Deinen anderen Lampen ein. Mit der Hue App kannst Du unter anderem auch automatische Funktionen einrichten.
Füge Zubehör hinzu
Einfach bedienbares Zubehör wie ein Hue Dimmschalter oder Hue Smart Button machen die Verwendung Deiner Lampen noch bequemer.
Dank Sprachsteuerung hast Du alle Hände frei
Kopple Deine Lampen mit Smart-Home-Assistenten wie Amazon Alexa, Siri und Google Assistant und steuere sie per Sprachbefehl.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik