Die Philips Hue Iris Leuchte in limitierter Ausführung schafft Atmosphäre in jedem Raum. Sie ist in den Farben Silber, Gold, Kupfer und Rosé erhältlich. Philips Hue Iris erzeugt ein Licht, dass Wände in Farbe taucht und mit einem raffinierten, einzigartigen Lichteffekt eine sanfte Hintergrundbeleuchtung erzeugt. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.