Die kompakte Hue Play Gradient Light Tube in Weiß bringt Kinoatmosphäre in Dein Zuhause. Platziere oder montiere sie unter einem Fernseher, um eine Mischung aus farbenfrohem Licht zu erzeugen. Drehe die Lichtröhre in jede beliebige Richtung und perfektioniere Deine Surround-Beleuchtung.