Starter-Set: E27 - Smarte Lampe A60 Dreierpack
Bringe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Dieses Set enthält drei smarte Lampen und eine Hue Bridge, mit der Du die Lampen vollständig steuern, auf die Hue App zugreifen und von weiteren unbegrenzten Möglichkeiten profitieren kannst. Beim günstigen Setpreis unserer Starter-Sets sparst Du den Preis der Bridge.
Sockel
Lichtfarbe
Form
Modell
Pack
Aktueller Preis ist 179,99 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 1055 Lumen*
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Smarte Steuerung
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110