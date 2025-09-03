*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Starter-Set: 3 smarte Spots GU10
Mit dem Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Set verleihst Du jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Das Set enthält 3 smarte Farblampen und eine Hue Bridge. Damit erhältst Du volle Kontrolle über die Lampen, den Zugang zur Hue App und endlos viele Features.
Produkt-Highlights
- Nutzungsdauer ca. 10 Jahre
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Philips Hue Bridge enthalten
- Weißes und farbiges Licht
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x57x50 mm