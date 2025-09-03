Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White & Color Ambiance Starter-Set: 3 smarte Spots GU10

Starter-Set: 3 smarte Spots GU10

Mit dem Philips Hue White & Color Ambiance Starter-Set verleihst Du jedem Raum eine besondere Atmosphäre. Das Set enthält 3 smarte Farblampen und eine Hue Bridge. Damit erhältst Du volle Kontrolle über die Lampen, den Zugang zur Hue App und endlos viele Features.

Produkt-Highlights

  • Nutzungsdauer ca. 10 Jahre
  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Philips Hue Bridge enthalten
  • Weißes und farbiges Licht
Alle technischen Daten ansehen
Finde die passende Bedienungsanleitung

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    50x57x50 mm

Design und Materialausführung

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Service

Technische Daten

Hue Bridge

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay