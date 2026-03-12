Beleuchte Deine Wege, Terrassen und Gartenbeete mit einstellbarem weißem und farbigem Licht mit der kompakten Turaco Outdoor-Sockelleuchte. Füge ein indirektes Licht hinzu, das Dich durch Deine Outdoor-Bereiche leitet. Oder stelle die Sockelleuchte auf eine beliebige Farbe ein – als dekorative Highlights für Pflanzen und Bäume. Steuere Turaco mühelos mit der Hue App und smarten Assistenten mit einer Hue Bridge oder Bridge Pro. Zigbee Netzwerkkonnektivität über die Bridge bedeutet, dass kein unbefugter Zugang zu Deinem smarten Lichtsystem erfolgen kann. Die Matter-Kompatibilität ermöglicht eine einfachere und nahtlose Integration von Geräten anderer Marken.

Einstellbares weißes und farbiges Licht

Enthält A60-Lampe mit 1100 Lumen

App- und Sprachsteuerung

Zigbee- und Matter-kompatibel

Ideal für Wege und Terrassen