GU10 - Smarter Spot Doppelpack - 400
Bringe diese beiden GU10 LED-Lampen in Deinen Spots an und genieße ihr weiches Weißlicht und das sofortige, kabellose Dimmen in jedem Zimmer Deines Zuhauses.
Aktueller Preis ist 39,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Sanftes weißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung per App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x54