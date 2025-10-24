Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Smart Button
Erweitere Deinen Beleuchtungskomfort mit einem Philips Hue White-Starter-Set E27. Verbinde die Lampen mit der mitgelieferten Hue Bridge, um Funktionen wie kabelloses Dimmen, Routinen und Timer zu nutzen. Steuere Dein Licht über die App, über Deine Stimme oder den enthaltenen Smart Button.
Produkt-Highlights
- White
- Bis zu 1100 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Inklusive Smart Button
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110