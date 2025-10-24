Sale
Starter-Set: 2 smarte Lampen E27 (800)
Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält zwei smarte Lampen mit warmweißem Licht und eine Hue Bridge. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen.
Aktueller Preis ist 55,99 €, ursprünglicher Preis ist 79,99 €
Produkt-Highlights
- White
- Bis zu 800 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Einfache Einrichtung
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110