*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Flux Lightstrip 3 m
Der Lightstrip Flux bringt ein feines Lichtband zum Ausleuchten von Innenräumen mit einem gleichmäßigen Farbverlauf dank der Technologie Chromasync™ für Präzisionsfarbmischung. Erhelle die Ecken mit den reinsten Weißtönen mit speziellen weißen und warmweißen LEDs. Verwende den Flux Lightstrip hinter TV-Schränken, in Bettecken und entlang von Bücherregalen, um eine sanfte, indirekte Beleuchtung zu schaffen, die zu jeder Stimmung passt. Erlebe eine flexible Installation – schneide, verwende und verlängere die Lightstrips und passe sie an jeden Raum an. Mit der preisgekrönten Hue App und der Sprachsteuerung erhältst Du die totale Kontrolle, um Lichtszenen zu steuern und zu personalisieren.
Größe
Produkt-Highlights
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 1200 Lumen
- Cuttable, extendable, and reusable
Ultimative, mühelose Kontrolle
Mit der Hue App oder per Sprachsteuerung kannst Du ganz einfach eine stimmungsvolle Lichtszene erstellen, zu Deiner Stimmung passende Effekte einstellen oder einfach Deine Lightstrips steuern. Integriere mithilfe der Hue Bridge Pro Deine Lightstrips nahtlos in alle Philips Hue Lampen, Leuchten und smarten Steuerungen. Mit der Bridge Pro kannst Du Deine Lightstrips im gesamten Zuhause von überall auf der Welt steuern und ganz einfach Automatisierungen planen.
Überragende Lichtqualität, die ins Auge fällt
Der OmniGlow Lightstrip bietet das beste Lichterlebnis seiner Klasse. Erzeuge mit der OmniGlow Technologie und einer opaken Hülle, in der die „LED-Spots” verborgen sind, ein äußerst gleichmäßiges, einheitliches Lichtband. OmniGlow ist hell genug für eine Direktbeleuchtung und ein Blickfang in Deiner Raumgestaltung. Mit seiner hohen Lichtleistung ist es die perfekte Arbeitsplatzbeleuchtung. Sein fortschrittlicher 16-Bit-Chip erzeugt äußerst sanfte und natürliche dynamische Effekte, die jeden Innenraum besonders eindrucksvoll machen.
Heller und weißer als je zuvor
Bring jede Ecke mit hellem, ultrahellem und True-White-Licht zum Leuchten. Diese Lightstrips liefern mit ihren speziellen weißen und warmweißen LEDs die reinsten, klarsten Weißtöne. Mit dem ultrahellen Licht von bis zu 6000 Lumen genießt Du kraftvolle Lichtakzente an den Wänden oder funktionales Licht, das Dir hilft, Dich zu konzentrieren oder alltägliche Aufgaben zu erledigen.
Dekoriere und verschönere beliebige Innenräume
Wähle zwischen farbenfrohen, stimmungsvollen oder realistischen Weißtönen, um das perfekte Ambiente mit einem indirekten Licht zu schaffen, das Deine Wände, Böden und Decken in Licht taucht. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chromasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Gestalte Deinen Raum mit wunderschönen Lichtszenen und dynamischen Effekten, passend zu jeder Stimmung und jedem Anlass. Schneide sie so zu, dass sie überall passen – von Ecken über Wände und Decken bis hin zu Treppen.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Farbe(n)
Multi Color
Material
Silikon