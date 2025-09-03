*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m
Verleihe Deinem Außenbereich einen verspielten Glanz mit dem Lightstrip Neon für den Außenbereich. Die Chromasync™ Technologie bietet eine präzise Farbanpassung für schöne Farbverläufe auf Deiner Terrasse, Deinen Wegen und für Deine Pflanzen. Indirektes, helles, echtes Weißlicht in jedem natürlichen Farbton für eine praktische Außenbeleuchtung. Verschiedene Lichtszenen und dynamische Effekte schaffen das perfekte Ambiente für jeden Moment im Freien. Einfach zu installieren – den Lightstrip mit dem mitgelieferten Niedervolt-Netzteil an eine normale Steckdose anschließen oder in Deine bestehende Niederspannungsanlage integrieren.
Produkt-Highlights
- Customizable scenes and effects
- Chromasync™ precision color blending
- Bright, true white light
- 1100 Lumen
- App and voice control
Volle Kontrolle ohne Mühen
Mit der Hue App oder per Sprachsteuerung kannst Du ganz einfach eine stimmungsvolle Lichtszene für die Gartenparty schaffen, passende Effekte für das Abendessen auf der Terrasse einstellen oder einfach Deine Lightstrips so steuern, dass sie Dich bei Deinen alltäglichen Aufgaben unterstützen. Integriere mit der Hue Bridge Pro Deine Outdoor Lightstrips nahtlos in Deine Philips Hue Außenbeleuchtung. Mit der Bridge Pro kannst Du Deine Lightstrips im gesamten Zuhause von überall auf der Welt steuern und ganz einfach Automatisierungen planen.
Schaffe eine Oase aus Neon
Flexibel, formbar, einfach zum Verlieben. Der Neon Lightstrip für den Außenbereich im flexiblen Design verwandelt mit seinem leuchtenden Neonlicht Deinen Garten oder Vorgarten in ein verspieltes Paradies. Nutze das direkte Licht, um die ultimative Stimmung zu erzeugen – von entspannten Lounge-Vibes bis hin zu einer Tanzparty unter den Sternen! Die Chromasync™ Technologie erzeugt durch präzise Farbabstimmung wunderschöne Neonverläufe auf Bäumen, Pflanzen, Brunnen und Gartenmauern. Schließe diesen wetterfesten und einfach zu installierenden Lightstrip mit dem mitgelieferten Niedervolt-Netzteil an eine normale Steckdose an.
Erhelle die Nacht mit hellem, realistisch weißem Licht
Erlebe das Tageslicht nach Sonnenuntergang mit Outdoor Lightstrips. Beleuchte Deinen Garten, Deinen Vorgarten und Deine Terrasse mit reinen Weißtönen aus speziellen weißen und warmweißen LEDs. Ob bei der abendlichen Gartenarbeit, beim Sport nach, Einbruch der Dunkelheit oder beim Vorbereiten des Grills bieten diese Lightstrips die ultimative funktionale Beleuchtung für jede Aufgabe im Freien. Deine Oase im Freien wird heller leuchten als je zuvor!
Verwandle Deine Außenbereiche mit Licht
Mit stimmungsvollem Licht wird Dein Außenbereich das ganze Jahr über und bei jedem Wetter zum Highlight. Schaffe mit lebhaften, stimmungsvollen Farben oder realistischen Weißtönen das perfekte Ambiente für die Beleuchtung Deiner Wege, Terrassen und Pflanzen. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chromasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Genieße mit anpassbaren Lichtszenen und dynamischen Effekten eine magische Zeit im Garten. Bring die wetterfesten Lightstrips an der Balkonbrüstung, einer Deckenleiste auf der Terrasse oder den Stufen an der Haustür an und stecke ganz einfach das mitgelieferte Niedervolt-Netzteil in eine Steckdose.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Farbe(n)
Multi Color
Material
Silikon