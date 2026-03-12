Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Nightingale Wandleuchte in schwarz + weiße GU10 Lampen

Verschönere deine Einrichtung mit der Philips Nightingale Wandleuchte in schwarz, zusammen mit einer weissen Hue GU10-Lampe. Elegant und modern.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay