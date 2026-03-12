Perifo Basis-Set L-förmige Wandleuchte schwarz (2 Spots)
Aktueller Preis ist 599,92 €
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Über Perifo Basis-Set L-förmige Wandleuchte schwarz (2 Spots)
Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält zwei Zylinderspots, drei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine nach links gehende L-Form
- 2 Spots, je 490 lm @2700K
- Nimmt 10,6 Watt aus dem Netzteil
- 203.2 cm x 103.2 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873087
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker schwarz
- 1
- Hue Perifo Schiene 1m schwarz
- 3
- Hue Perifo Eckverbindungsstück Innen schwarz
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung schwarz
- 2
- Hue Perifo gerader Steckverbinder schwarz
- 1