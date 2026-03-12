Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein am Ende einer Schiene befindliches Netzteil sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.

1 Light Tube groß 1840 lm @2700K

Nimmt 29,5 Watt aus dem Netzteil

222.1 cm

Entworfen für Decken

Enthält alles, was Sie brauchen