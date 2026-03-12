Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)
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Über Perifo Basis-Set gerade Deckenleuchte weiß (1 Light Tube groß)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Decke enthält eine große Hue Gradient Light Tube, zwei 1 Meter lange Schienen, ein am Ende einer Schiene befindliches Netzteil sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.

  • 1 Light Tube groß 1840 lm @2700K
  • Nimmt 29,5 Watt aus dem Netzteil
  • 222.1 cm
  • Entworfen für Decken
  • Enthält alles, was Sie brauchen
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