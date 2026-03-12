Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube kompakt)
Aktueller Preis ist 369,97 €
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Über Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube kompakt)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.
- 1 Light Tube kompakt 740 lm @2700K
- Nimmt 12 Watt aus dem Netzteil
- 100.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873162
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
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- Hue Perifo Schiene 1m weiß
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- Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube kompakt weiß
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