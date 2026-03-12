Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube kompakt)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube kompakt)
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Über Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Light Tube kompakt)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, eine 1 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

  • 1 Light Tube kompakt 740 lm @2700K
  • Nimmt 12 Watt aus dem Netzteil
  • 100.4 cm
  • Entworfen für Wände
  • Enthält alles, was Sie brauchen
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