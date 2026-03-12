Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte schwarz (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)

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Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte schwarz (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)
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Über Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte schwarz (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)

Dieses Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, eine 1,5 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

  • 1 Spot, 490 lm @2700K
  • 1 Light Tube kompakt 740 lm @2700K
  • Nimmt 17,3 Watt aus dem Netzteil
  • 150.4 cm
  • Entworfen für Wände
  • Enthält alles, was Sie brauchen
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