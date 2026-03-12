Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot, 1 Light Tube kompakt)

Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine kompakte Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, eine 1,5 Meter lange Schiene und ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose.

1 Spot, 490 lm @2700K

1 Light Tube kompakt 740 lm @2700K

Nimmt 17,3 Watt aus dem Netzteil

150.4 cm

Entworfen für Wände

Enthält alles, was Sie brauchen