Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot, 1 Light Tube groß)
Aktueller Preis ist 679,94 €
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Über Perifo Basis-Set gerade Wandleuchte weiß (1 Spot, 1 Light Tube groß)
Dieses weiße Schienenbeleuchtungsset für die Wand enthält eine große Hue Gradient Light Tube, einen Zylinderspot, zwei 1 Meter lange Schienen, ein Netzteil mit einem Stecker für eine Wandsteckdose sowie Steckverbinder für eine gerade Linie.
- 1 Spot, 490 lm @2700K
- 1 Light Tube groß 1840 lm @2700K
- Nimmt 34,8 Watt aus dem Netzteil
- 200.4 cm
- Entworfen für Wände
- Enthält alles, was Sie brauchen
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514873117
Produktinformationen
- Hue Perifo 100W 1-Punkt-Netzteil mit Stecker weiß
- 1
- Hue Perifo Schiene 1m weiß
- 2
- Hue Perifo gerader Steckverbinder weiß
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
- 1
- Hue White & Color Ambiance Perifo Gradient Light Tube groß weiß
- 1