A60 - Smarte Lampe E27
Diese dimmbare LED-Lampe im Stil altbekannter Glühbirnen mit Glühdraht verleiht Deinem Zuhause einen Hauch Vergangenheit. Verwende die smarte Lampe mit Bluetooth oder verknüpfe sie mit einer Hue Bridge, um sie optimal steuern zu können.
Aktueller Preis ist 21,99 €
Produkt-Highlights
- Philips White Filament Lampe
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Vintage-Lampe mit angenehm warmweißem Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x115