Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen
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Über Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen

Vielseitige Beleuchtung mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in schwarz, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weisser Hue GU10 Ambiance-Lampen. Perfekt für jeden Raum.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
  • Inklusive Dimmschalter

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