Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen
Der Preis des Pakets beträgt 125,97 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 139,97 €
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Über Pongee Spot 3er-Pack in schwarz + Dimmschalter + GU10 weiße Ambientelampen
Vielseitige Beleuchtung mit dem Philips Pongee Spot 3er-Pack in schwarz, einschließlich eines Hue Dimmer-Schalters und weisser Hue GU10 Ambiance-Lampen. Perfekt für jeden Raum.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
- Inklusive Dimmschalter
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874534
Produktinformationen
- Decken-/Wandspots Pongee Decken-/Wandspot, 3 x
- 1
- Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
- 1
- Hue Dimmschalter weiß V2
- 1
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