Dekoriere und verschönere beliebige Innenräume

Wähle zwischen farbenfrohen, stimmungsvollen oder realistischen Weißtönen, um das perfekte Ambiente mit einem indirekten Licht zu schaffen, das Deine Wände, Böden und Decken in Licht taucht. Die präzise Farbabstimmung und gleichmäßige Farbmischung durch die Chromasync™ Technologie sorgt für nahtlose Farbverläufe bis in jeden Winkel. Gestalte Deinen Raum mit wunderschönen Lichtszenen und dynamischen Effekten, passend zu jeder Stimmung und jedem Anlass. Schneide sie so zu, dass sie überall passen – von Ecken über Wände und Decken bis hin zu Treppen.