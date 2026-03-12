Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe
Der Preis des Pakets beträgt 62,98 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 69,98 €
Der Preis des Pakets beträgt 62,98 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 69,98 €
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Vorrätig
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Über Puled Spot in schwarz + GU10 weiße Lampe
Erhelle dein Zuhause mit dem Philips Puled Spot in schwarz, der mit einer weissen Hue GU10 Lampe ausgestattet ist. Schlank und effizient.
- Sofortiges kabelloses Dimmen
- Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
- Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514874633
Produktinformationen
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