Passe deine Beleuchtung mit dem Philips Runner Spot 2er-Pack in schwarz an, das über einen Hue Dimmer-Schalter und weisse Hue GU10-Lampen verfügt. Elegant und funktional.

Sofortiges kabelloses Dimmen

Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel

Inklusive Hue-Lampen und Leuchte

Inklusive Dimmschalter