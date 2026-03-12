Runner Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen

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Nahaufnahme der Vorderseite von Runner Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen
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Über Runner Spot 2er-Pack in weiß + GU10- farbfähige Lampen

Sorge für eine lebendige Beleuchtung mit dem Philips Runner Spot 2er-Pack in weiss, und farbfähigen Hue GU10-Lampen. Hell und anpassbar.

  • Sofortiges kabelloses Dimmen
  • Bluetooth- und Hue-Bridge-kompatibel
  • Inklusive Hue-Lampen und Leuchte
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