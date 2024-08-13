*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Podium Set: 2x Play Lightbar schwarz + Lightstrip Plus 2m
Schöpfe den Leistungsumfang deines Heimkinos voll aus! Schaffe mit diesen zwei Play-Lightbars in Schwarz und einen Lightstrip eine optimale Surround-Beleuchtung im gesamten Fernsehbereich.
Aktueller Preis ist 179,98 €, ursprünglicher Preis ist 199,98 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Bridge erforderlich
- Für optimale TV Surround Beleuchtung
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen.Play Lightbar Doppelpack
1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Technische Daten
