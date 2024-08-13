*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Set: 2x Play Lightbar weiß + Lightstrip Basis V4 2m
Verwende diese Play-Lightbars in Weiß und einen 2 Meter langen Lightstrip für Heimkino oder Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Für optimale TV Surround Beleuchtung
- Hue Bridge erforderlich
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Doppelter Spaß in einem Paket. Mit den Hue Play Lightbars in Weiß hast Du unendlich viele Möglichkeiten, eine perfekte Stimmung zu schaffen. Mit den beiliegenden Ständern kannst Du sie vertikal, horizontal oder hinter dem Fernseher aufstellenPlay Lightbar Doppelpack
1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Technische Daten
