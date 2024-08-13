Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Set: 4x White Ambiance GU10 + Hue Bridge

Erschließe den kompletten Funktionsumfang smarter Beleuchtung. Mit einer Hue Bridge und GU10-Lampen schaffst du automatisch für jede Situation den passenden Farbton, von warmweißem bis kaltweißem Licht.

Produkt-Highlights

  • Warmweißes bis kaltweißes Licht
  • Füge bis zu 50 Lampen hinzu
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set

Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

2 x Hue White Ambiance GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

GU10-Lampen passen hervorragend in Deine Spots. Sie erzeugen das optimale Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Dank des einstellbaren Weißlichts und den extrem niedrigen Dimmstufen kannst Du Deine Beleuchtung hervorragend an jeden Moment des Tages anpassen.

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Die Hue Bridge ist das Herzstück Deines integrierten und intuitiven smarten Beleuchtungs- und Sicherheitssystems. Durch die einfache Installation und die geführte Einrichtung in der Hue App verbindet die Bridge Deine Lichter, Kameras und Sensoren, damit sie harmonisch zusammenarbeiten.

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

