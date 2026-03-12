Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Der Preis des Pakets beträgt 327,98 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 409,98 €
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Über Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Schaffe im Handumdrehen eine schöne Atmosphäre. Die Signe Stehleuchte mit Gradient Technologie taucht die Wand in eine Mischung verschiedener Lichtfarben, und die Hue Bridge erschließt die gesamte Palette intelligenter Beleuchtungsfunktionen.
- Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
- Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871175
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Gradient Signe Stehleuchte schwarz
- 1
- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
- 1
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