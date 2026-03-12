Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge
Vorrätig
  • Kostenloser Versand ab 60€
  • 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
  • 2 Jahre Garantie
  • Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna

Über Set: Gradient Signe Stehleuchte schwarz + Bridge

Schaffe im Handumdrehen eine schöne Atmosphäre. Die Signe Stehleuchte mit Gradient Technologie taucht die Wand in eine Mischung verschiedener Lichtfarben, und die Hue Bridge erschließt die gesamte Palette intelligenter Beleuchtungsfunktionen.

  • Weißes und farbiges Licht mit Gradient Technologie
  • Erzeuge einen einzigartigen Farbverlauf
  • Steuere per App, Sprache oder Zubehör

Angesagte Produkte

Neu
Hue Play Floor Stehlampe kompakt

Hue Play Floor Stehlampe kompakt

RGBWWIC-Technologie
Chromasync Farbanpassung
Einfach platzieren
Synchronisieren per TV-App, Sync-Box

139,99 €

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay