*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Sale
Set: Lightstrip Basis V4 2m + Lightstrip Erweiterung 1m
Bringe den Lightstrip an deinen Treppen, Schränken, Regalen oder Möbeln an und lasse dein Haus in farbigem Licht schimmern. Mit einem 2-Meter-Lightstrip und einer 1-Meter-Verlängerung sind die Möglichkeiten endlos!
Aktueller Preis ist 71,98 €, ursprünglicher Preis ist 79,98 €
- Kostenloser Versand ab 60€
- 30 Tage Rückgaberecht & kostenlose Rücksendung
- 2 Jahre Garantie
- Jetzt kaufen & später zahlen mit Klarna
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Inklusive Verlängerung
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Bringe mit diesem flexiblen Lightstrip ein brillantes, farbiges Licht in jeden Winkel Deines Zuhauses. Steuere den Lightstrip unkompliziert über Bluetooth oder verbinde ihn mit einer Philips Hue Bridge, um die ganze Palette der smarten Lichtsteuerung nutzen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V4) oder nachträglich wieder angeschlossen werden. An das Hue Lightstrip Plus Basis-Set können keine Verlängerungen der Vorgängerversion (V1-V3) angeschlossen werden.Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
1 x Hue White & Color Ambiance Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Die flexibelste Lichtquelle, die Du Dir vorstellen kannst. Durch diese 1 Meter lange Erweiterung kannst Du den Philips Hue LightStrip Plus für größere Oberflächen verlängern. Du kannst ihn formen, an jeder festen Oberfläche anbringen und seine hohe Lichtleistung genießen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem mitgelieferten Verbindungsstück an ein anderes Hue Lightstrip Plus Basis-Set (Version V2) wieder angeschlossen werden.Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter