Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich
Der Preis des Pakets beträgt 377,98 €, der Preis der einzeln verkauften Produkte dieses Pakets beträgt 419,98 €
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Über Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich
Sorge für Farbe im Außenbereich, indem du ihn mit reichlich Lily Gartenspots ausstattest. Mit dem beiliegenden Sensor für den Außenbereich kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.
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- Weißes und farbiges Licht
- Bewegliche Spots
- Batteriebetriebener Bewegungssensor
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871267
Produktinformationen
- Hue White & Color Ambiance Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
- 1
- Hue Motion Sensor Outdoor schwarz
- 1
Angesagte Produkte
Hue Smart Button
Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen
21,99 €
Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m
Anpassbare Szenen und Effekte
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Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
139,99 €