Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich

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Nahaufnahme der Vorderseite von Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich
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Über Set: 3x Outdoor Lily Gartenspot + Sensor für Außenbereich

Sorge für Farbe im Außenbereich, indem du ihn mit reichlich Lily Gartenspots ausstattest. Mit dem beiliegenden Sensor für den Außenbereich kannst du sie automatisch einschalten lassen – so heißen sie dich und deine Gäste mit Licht willkommen.

  • Weißes und farbiges Licht
  • Bewegliche Spots
  • Batteriebetriebener Bewegungssensor

Angesagte Produkte

Hue Smart Button

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Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen

21,99 €

Neon Lightstrip für den Außenbereich 3 m

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Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1100 Lumen
energy.link.label

139,99 €

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