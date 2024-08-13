*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Set: 2x Play Lightbar schwarz + Bridge
Erschließe mit der Hue Bridge den kompletten Umfang smarter Beleuchtungsfunktionen. Verwende diese Play-Lightbars in Schwarz fürs Heimkino oder die Spielekonsole, und optimiere so deine Entertainment-Erfahrung.
Aktueller Preis ist 159,98 €, ursprünglicher Preis ist 199,98 €
Produkt-Highlights
- Weißes und farbiges Licht
- Für optimale TV Surround Beleuchtung
- Steuere per App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack
Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen.Play Lightbar Doppelpack
1 x Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Die Hue Bridge ist das Herzstück Deines integrierten und intuitiven smarten Beleuchtungs- und Sicherheitssystems. Durch die einfache Installation und die geführte Einrichtung in der Hue App verbindet die Bridge Deine Lichter, Kameras und Sensoren, damit sie harmonisch zusammenarbeiten.Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Technische Daten
Produktinformationen
