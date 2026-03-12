Mit drei Hue Secure Kontaktsensoren, einem Bewegungssensor und einer Hue Bridge weißt Du immer, was zu Hause vor sich geht. Stelle Deine Sensoren so ein, dass sie sofort eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird - und ergreife Maßnahmen über das Security Center in der Philips Hue App.

Inklusive Hue Bridge

Drei Hue Secure Kontaktsensoren

Ein Indoor Bewegungssensor

Steuerung mit der Philips Hue App