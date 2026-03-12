Secure Kamera Starter-Set mit kabelgebundener Kamera, White & Color Ambiance E27 Lampe und Hue Bridge
Aktueller Preis ist 274,97 €
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Über Secure Kamera Starter-Set mit kabelgebundener Kamera, White & Color Ambiance E27 Lampe und Hue Bridge
Behalte Dein Zuhause von überall aus im Blick - mit einer kabelgebundenen Hue Secure Kamera, einer farbfähigen E27 Lampe und einer Hue Bridge, mit der Du alle Funktionen smarter Beleuchtung nutzen kannst. Nutze den 1080p-HD-Livestream, schalte das Licht ein oder lass Dir eine Benachrichtigung an Dein Smartphone senden, wenn eine Bewegung erkannt wird. Du kannst sogar mit einem Fingertipp in der Hue App einen Tonalarm auslösen.
- Kabelloses Dimmen
- Inklusive Hue Bridge
- Weißes und farbiges Licht
- Hue Secure Kamera mit 1080p HD Video
- Steuerung mit der Philips Hue App
Merkmale
- Produktnummer (EAN/UPC)
- 8719514871342
Produktinformationen
- Hue Secure Kamera weiß, kabelgebunden
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- Hue Bridge smarte Schaltzentrale weiß
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- Hue White & Color Ambiance E27 - Smarte Lampe A60 - 1100
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