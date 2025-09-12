Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Zubehör Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz

Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz

Das Verlängerungskabel kann verwendet werden, um entweder den Abstand zwischen dem Netzteil und dem ersten Lichtpunkt oder den Abstand zwischen Lichtpunkten zu vergrößern. Die maximale Systemlänge pro Netzteil beträgt 35 Meter.

Produkt-Highlights

  • Zubehör
  • Verlängerungskabel
  • Länge von 5 m
  • Schwarz
Finde die passende Bedienungsanleitung

Einfache Installation und Erweiterung

Einfache Installation und Erweiterung

Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Gartenbereich

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

