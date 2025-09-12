Verlängerungskabel Outdoor 5m schwarz
Das Verlängerungskabel kann verwendet werden, um entweder den Abstand zwischen dem Netzteil und dem ersten Lichtpunkt oder den Abstand zwischen Lichtpunkten zu vergrößern. Die maximale Systemlänge pro Netzteil beträgt 35 Meter.
Produkt-Highlights
- Zubehör
- Verlängerungskabel
- Länge von 5 m
- Schwarz
Einfache Installation und Erweiterung
Beleuchte dunkle Pfade, setzte Highlights in Deiner Gartengestaltung oder schaffe ein einzigartiges Ambiente auf der Terrasse. Mit den Hue Niedervolt Leuchten kannst Du das problemlos in Eigenregie tun. Die Produkte arbeiten mit niedriger Spannung und sind deshalb sicher in der Nutzung und einfach zu installieren. Komplexität in der Außenbeleuchtung gehört der Vergangenheit an: Lasse Deiner Kreativität mit Erweiterungen freien Lauf.
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik