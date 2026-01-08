Mache Deine Vorsätze für 2026 zu einem leuchtenden Erfolg mit smarter Beleuchtung!
Neujahrsangebote für Beleuchtung
Hue
Bridge Pro
Aktueller Preis ist 89,99 €
Hue
Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Aktueller Preis ist 349,99 €
White & Color Ambiance
Ensis Pendelleuchte schwarz
Aktueller Preis ist 479,99 €
Hue
Dimmschalter weiß V2
Aktueller Preis ist 21,99 €
White & Color Ambiance
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Aktueller Preis ist 159,99 €
White & Color Ambiance
Infuse Deckenleuchte M weiß
Aktueller Preis ist 229,99 €
White & Color Ambiance
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Aktueller Preis ist 329,99 €
White & Color Ambiance
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Aktueller Preis ist 159,99 €
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip 3 m
Aktueller Preis ist 69,99 €
White & Color Ambiance
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Aktueller Preis ist 349,99 €
White & Color Ambiance
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Aktueller Preis ist 109,99 €
White Ambiance
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
Aktueller Preis ist 64,99 €
Ganz neu für 2026
Schau Dir diese neuen Produkte an, die im Sale enthalten sind!
Perfekt, um das kommende Jahr zu beleuchten...
Hue
Bridge Pro
89,99 €
Hue White & Color Ambiance
Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette, 7 m
159,99 €
LIGHTSTRIPS
Neon Lightstrip für den Außenbereich 5 m
199,99 €
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip 3 m
69,99 €
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip für den Außenbereich 5 m
149,99 €
Hue White & Color Ambiance
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
109,99 €
Hue White & Color Ambiance
Hue Festavia Kugel-Lichterkette für den Außenbereich, 14 m
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip für den Außenbereich 10 m
249,99 €
Hue White & Color Ambiance
Essential GU10 – Smarter Spot – 345 lm – 4,7 W – 3er-Pack
49,99 €
Hue White & Color Ambiance
Essential A60 – E27 smarte Lampe – 806 lm – 8 W
24,99 €
LIGHTSTRIPS
Neon Lightstrip für den Außenbereich 10 m
Hue White Ambiance
A60 – Smarte Lampe E27 – 810 lm
99,99 €
Hue White Ambiance
A60 – Smarte Lampe E27 – 1100 lm
64,99 €
Strahlend gute Vorsätze für das neue Jahr!
Die smarte Beleuchtung von Philips Hue ist perfekt, um Dein Wohlbefinden zuhause zu steigern,
die Zeit mit Deinen Lieben zu etwas ganz Besonderem zu machen und Dich Deinen Hobbys optimal zu widmen.
Gib Deinem Wohlbefinden einen Schub
Musst Du Dich konzentrieren, erfrischen oder entspannen? Philips Hue hat, was Du brauchst! Stelle die Lichtszenen Energie tanken, Konzentrieren oder Entspannen in der Hue App ein und genieße Lichttöne, die zu Deiner Stimmung passen. Oder warum nicht eine sanfte Aufwachroutine einrichten, die einen natürlichen Sonnenaufgang nachahmt?
Lass Deine besonderen Momente strahlen
Möchtest Du dieses Jahr mehr Zeit mit Deinen Lieben verbringen? Mache jeden Moment mit smarter Beleuchtung zu etwas ganz Besonderem! Schaffe die perfekten Atmosphäre für Familienzeit, romantische Abendessen und unvergessliche Partys. Zeit, mit der Planung zu beginnen!
Entdecke Deine Lieblingshobbys neu
Ob Du nun Gamer oder Filmfan bist, Philips Hue hat, was Du brauchst. Sorge mit Lichtszenen für die richtige Stimmung – wähle aus der maßgeschneiderten Galerie oder erstelle deine eigene. Synchronisiere Deine Beleuchtung mit allen Bildschirminhalten und sorge für ein total immersives Erlebnis.
