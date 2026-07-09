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A living room lit with a range of Philips Hue smart lamps promoting the last chance clearance sale.  

Outlet für Beleuchtungsprodukte

Entdecke ausgewählte smarte Leuchten, Lampen und Zubehör von Philips Hue zu attraktiven Sonderpreisen. Profitiere von hochwertiger smarter Beleuchtung zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – mit regelmäßig neuen Angeboten.

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10 Produkte
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Lightstrip Outdoor 5 Meter

Lightstrip Outdoor 5 Meter

1 x 5 Meter-Lightstrip
Weißes und farbiges Licht
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Smarte Steuerung mit der Hue Bridge*
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Smart Button weiß

Smart Button weiß

Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"

PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27"

Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge erforderlich
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Still Deckenleuchte silber + Dimmschalter

Still Deckenleuchte silber + Dimmschalter

Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Gradient Lightstrip für PC

Hue Play Gradient Lightstrip für PC

Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge erforderlich
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Starter-Set: 3 smarte Spots GU10 + Smart Button

Starter-Set: 3 smarte Spots GU10 + Smart Button

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Steuerung mit Hue Smart Button
Philips Hue Bridge enthalten
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von Buckram Viererspot schwarz + Dimmschalter

Buckram Viererspot schwarz + Dimmschalter

GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27" Starter Set + Bridge

PC Play Gradient Lightstrip 3x 24/27" Starter Set + Bridge

Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von E14 - Filament Lampe Kerzenform - 300

E14 - Filament Lampe Kerzenform - 300

Angenehmes weißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Produktdatenblatt herunterladen
Sale
Nahaufnahme der Vorderseite von PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge

PC Play Gradient Lightstrip 24/27" Starterset + Bridge

Hergestellt für 24- bis 27-Zoll-Monitore
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
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Leitfaden zu unseren Beleuchtungsprodukten

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  3. Diese Aktion:
        a. gilt nur solange der Vorrat reicht.
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  4. Der Veranstalter, Signify Deutschland (Signify GmbH Röntgenstraße 22 D-22335 Hamburg), behält sich das Recht vor, die Aktion jederzeit zu beenden oder diese Teilnahmebedingungen durch eine erneute Veröffentlichung zu ändern. Änderungen dieser Teilnahmebedingungen gelten ausschließlich für Bestellungen, die nach der Veröffentlichung der Änderungen aufgegeben werden.
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