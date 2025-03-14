Eine spannende Partnerschaft mit
Eine Partnerschaft des Marktführers für smarte Beleuchtung mit dem besten Formel-1-Team.
Gemeinsam Spitzenleistung erzielen
Signify, das Unternehmen, zu dem Philips Hue gehört, ist stolz auf die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Unsere Innovationen sind der Motor für unseren Erfolg.
Unsere Lichtprodukte verbessern das Wohlbefinden und die Leistung von Fahrern und bieten auch den Fans ein herausragendes Erlebnis, egal ob sie vor Ort sind oder von zu Hause aus mitfiebern. Uns vereint die gemeinsame Leidenschaft für Technologie und Innovationen.
Erlebe Brillanz in jeder Sekunde
In jeder Kurve, in jedem Moment. Das ist unsere Verpflichtung. Jedes einzelne Philips Hue Produkt bietet höchste Qualität und passt sich Deinen Bedürfnissen an.
Wir bieten nicht nur stimmungsvolles Licht sondern auch Produkte für Deine Sicherheit und Dein Entertainment. Wir helfen Dir, Dein ganz persönliches Smart Home zu gestalten. Nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft.
Ein Team - perfekt synchronisiert
Unsere Teams arbeiten an jedem Detail, damit die HDMI Sync Box 8K (eines unserer Top-Produkte) Dir eine beeindruckende Leistung ins Wohnzimmer bringt. Dieses Gerät macht ein einfaches Rennen zu einem Erlebnis, bei dem Du Dich fühlst wie draußen auf der Rennstrecke.
Erlebe Dein Formel 1 Rennen mit synchronisiertem Licht und genieße Dein Entertainment auf eine ganz neue Art.
Steuerung nach Deinen Wünschen
Fragen und Antworten
