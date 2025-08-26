1. Die Bridge noch nicht anschließen!

Du musst den QR-Code scannen, also halte ihn in Reichweite.

2. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?

Halte sie alle zusammen! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.

3. Hast Du schon die Hue App?

Lade sie im App Store Deines Telefons herunter.