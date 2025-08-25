Die Einrichtung mit einem QR-Code ist für alle Produkte von Philips Hue gleich. Du kannst daher alle Deine Hue Geräte gleichzeitig scannen und einrichten.
Einrichtung einer Hue Lampe oder Leuchte
Bevor Du startest: Lies das zuerst!
1. Installiere die Lampe oder Leuchte jetzt noch nicht.
Du musst ihre QR-Codes scannen, halte sie also griffbereit.
2. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?
Halte alle Geräte griffbereit! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.
3. Hast Du schon die Hue App?
Lade sie aus dem App Store Deines Smartphones herunter.
Verbindung mit einer Hue Bridge
Anleitung zur Installation Deiner Lampen und Leuchten
Deine Hue Bridge sollte verbunden und zur Hue App hinzugefügt sein.
Du hast das noch nicht gemacht? So richtest Du die Hue Bridge ein.
1. Öffne die Hue App.
2. Tippe in der Registerkarte Zuhause auf das Symbol mit den drei Punkten (…). Tippe dann auf Lampen hinzufügen
Hinweis: Alternativ kannst Du auch auf die Registerkarte Einstellungen gehen und dann auf Geräte tippen. Tippe auf das blaue Pluszeichen (+) oben rechts.
3. Wähle ein Zimmer, zu dem Du den Hue Smart Button hinzufügen möchtest.
4. Scanne den QR-Code.
Du möchtest weitere Hue Geräte hinzufügen? Dann kannst Du diese jetzt auch direkt scannen. Tippe auf Weiter, nachdem Deine Geräte erfolgreich gescannt wurden.
Hinweis: Dein Produkt ist nicht mit einem QR-Code versehen? Dann tippe auf Kein QR-Code, um nach dem Gerät zu suchen, oder füge es mithilfe der Seriennummer hinzu.
5. Installiere Deine Lampen oder Leuchten und schalte sie ein.
Tippe nach der Installation auf Weiter, um die Lampen oder Leuchten in dem ausgewählten Zimmer zu sehen.
6. Benenne Deine Lampen oder Leuchten.
Du kannst dann für jede hinzugefügte Lampe oder Leuchte einen Namen und ein Symbol auswählen.
Verbindung ohne eine Hue Bridge
Anleitung zum Einrichten von Bluetooth
1. Stelle sicher, dass Bluetooth auf Deinem mobilen Gerät aktiviert ist.
2. Öffne die Hue App.
3. Öffne die Registerkarte Einstellungen und tippe dann auf Geräte. Tippe auf das blaue Pluszeichen (+) oben rechts.
4. Scanne den QR-Code.
Du möchtest weitere Hue Geräte hinzufügen? Dann kannst Du sie jetzt nacheinander scannen und einrichten.
Hinweis: Dein Produkt ist nicht mit einem QR-Code versehen? Dann tippe auf Kein QR-Code, um nach dem Gerät zu suchen, oder füge es mithilfe der Seriennummer hinzu.
Verbindung ohne eine Hue Bridge (Direkt über Matter-fähige Lampen)
Was Du brauchst
Matter-fähige Hue Lampen (mit Matter-Logo auf der Verpackung).
Matter-Controller Hub, der Thread unterstützt, auch bekannt als Thread Border Router, (z. B. Apple HomePod Mini, Google Nest Hub 2. Gen., Amazon Echo 4. Gen.).
Anleitung zur Einrichtung
1. Öffne Deine Smart Home App (Apple Home, Google Home, Alexa).
2. Füge ein neues Gerät hinzu
3. Scanne den QR-Code auf der Installationsanleitung (Matter QR-Code) oder gib den 11-stelligen Pairing-Code ein.
4. Schalte die Lampe ein und stelle sicher, dass sie sich im Kopplungsmodus befindet (blinkt oder wird bei Bedarf zurückgesetzt).
5. Personalisiere die Lampe: Gib ihr einen Namen, füge sie zu einem Zimmer hinzu und teste Automationen.
Tipp: War die Lampe zuvor mit einer Hue Bridge verbunden, musst Du sie vor dem Koppeln direkt über Matter aus der Hue Bridge entfernen.
Brauchst Du Hilfe?
Lies unsere FAQ oder kontaktiere den Support.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.