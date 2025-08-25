1. Installiere die Lampe oder Leuchte jetzt noch nicht.

Du musst ihre QR-Codes scannen, halte sie also griffbereit.

2. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?

Halte alle Geräte griffbereit! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.

3. Hast Du schon die Hue App?

Lade sie aus dem App Store Deines Smartphones herunter.