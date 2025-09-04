1. Anwendbarkeit:

a. Diese zusätzlichen Bedingungen für Hue Secure („Hue Secure Bedingungen“) gelten für die Nutzung der Philips Hue Secure Produkte, der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services, wie unten beschrieben.

b. Zur Verwendung der Philips Hue Secure Produkte, der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services müssen Sie den Nutzungsbedingungen von Hue zustimmen, die diese Hue Secure Bedingungen („Hue Secure Vertrag“) enthalten, eine zwischen uns und Ihnen abgeschlossene rechtsgültige Vereinbarung, die Ihre Nutzung der Philips Hue Secure Produkte, der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services regelt. Bei Unstimmigkeiten zwischen den Hue Secure Bedingungen und den Hue Nutzungsbedingungen haben diese Hue Secure Bedingungen Vorrang. Der Hue Secure Vertrag enthält Bedingungen und Anforderungen, die für Sie und Ihre autorisierten Benutzer gelten, und Sie sind für deren Einhaltung verantwortlich.

2. Hue Secure Produkte und Hue Secure Services:

a. Die Philips Hue Secure Produkte, die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services bestehen aus:

• Hardwaregeräten der Marken Philips Hue Secure und Hue Secure und denjenigen Philips Hue Produkten und Hue Produkten, die von uns entweder auf der Verpackung oder in Marketingmaterialien zur Verwendung mit den Hue Secure Services gekennzeichnet sind („Hue Secure Produkte“); und

• den in Folgendem enthaltenen Funktionen: Free Access (gemäß dem Abschnitt 5 unten), Hue Secure Basic Abonnement oder Hue Secure Premium Abonnement und (abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Plan) mit Funktionen wie einer Zeitleiste sicherheitsrelevanter Ereignisse innerhalb oder außerhalb Ihres Zuhauses, der Möglichkeit, Ihr Zuhause zu aktivieren/deaktivieren, sofern konfiguriert, mobile Push-Benachrichtigungen über sicherheitsrelevante Ereignisse zu erhalten, Live-Videos von den Philips Hue Secure oder Hue Secure Kameras, die Möglichkeit, aufgenommene Videoclips von erkannten Ereignissen wiederzugeben. Zudem werden die Einstellungen für das, was ein sicherheitsrelevantes Ereignis ausmacht, von Ihnen als Eigentümer (oder als Autorisierter Benutzer) angepasst, um beispielsweise bestimmte Bereiche der Philips Hue Secure oder Hue Secure Kameraansicht auszunehmen. Einige Funktionen (einschließlich längerer Speicherung von Videoclips) sind nur mit einem zusätzlichen, kostenpflichtigen Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Service-Plan verfügbar. Alle diese Funktionen sind über die Hue App erhältlich. Die Funktionen, die für Sie gemäß Ihrer Auswahl von Free Access, Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium gelten, werden zusammen als „Hue Secure Services“ bezeichnet. Die Hue Secure Services sind nur in folgenden Ländern erhältlich: USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Griechenland, Spanien, Portugal, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien und Slowakei.

b. Sie können die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services gemäß den im Hue Secure Vertrag festgelegten Bedingungen und Anforderungen nutzen.

3. Nutzungsbedingungen:

a. Erforderliche Produkte: Für die Hue Secure Services sind kompatible Hue Secure Produkte erforderlich. Diese sind von Ihnen separat zu erwerben und mit der Hue App und Ihrem Hue Benutzerkonto zu koppeln. Sie verstehen und stimmen zu, dass die Hue Secure Services nur mit den Hue Secure Produkten funktionieren und nicht für die Verwendung mit anderen Produkten bestimmt sind. Wenn Sie nicht mehr berechtigt sind, die Hue Secure Produkte zu verwenden (etwa aufgrund eines Verkaufs), sind Sie verpflichtet, diese Hue Secure Produkte unverzüglich zu entkoppeln.

b. Installation und Betrieb:

• Sie sind dafür verantwortlich:

o die technischen und sonstigen Anforderungen mithilfe der Ihnen von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und Spezifikationen strikt einzuhalten, einzurichten und aufrechtzuerhalten;

o Ihre Hue Secure Produkte und Hue Secure Services ausschließlich in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Warnungen, Vorsichtshinweisen und Anweisungen, die Sie von uns erhalten, sowie den geltenden Bundes-, Landes- und lokalen Gesetzen, Bestimmungen und Standards zu installieren, zu testen und zu betreiben; und

o die Batterien/Akkus für Ihre Hue Secure Produkte bei Bedarf zu ersetzen oder aufzuladen.

• System- und Geräteanforderungen: Für die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services ist ein Hue Benutzerkonto erforderlich sowie ein funktionierendes WLAN-Netzwerk in Ihrem Zuhause, das mit einem zuverlässigen Internetzugang mit ausreichender Bandbreite sowie einem Mobilgerät mit der Hue App verbunden ist. Für die Nutzung einiger oder aller Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services sind möglicherweise auch andere Geräte erforderlich (wie von uns angegeben), beispielsweise eine Philips Hue Bridge. Sie haben dafür zu sorgen, dass Sie über alle erforderlichen System- und Geräteelemente verfügen und dass diese kompatibel und ordnungsgemäß konfiguriert sind. Wir können ohne vorherige Benachrichtigung Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktivieren, sofern Ihre Geräteeinstellungen dies zulassen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services zu erleichtern und bestimmte Funktionen zu aktivieren.

• Wir überwachen Ihre Hue Secure Produkte nicht und reagieren nicht auf Informationen und Ereignisse, die Sie erhalten, während Sie die Hue Secure Services nutzen. Es ist ausschließlich Ihre Aufgabe (oder die Ihres autorisierten Benutzers), entsprechende Maßnahmen wie zum Beispiel die Weiterleitung von Ereignismeldungen an Ihre festgelegten Kontakte zu ergreifen. Darüber hinaus sind Sie dafür verantwortlich, die angemessene Reaktion auf alle Informationen und Ereignisse, die Sie während der Nutzung der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services erhalten, festzulegen. Sie akzeptieren, dass Sie für Ihre Reaktion und die Ihrer benannten Kontakte vollständig verantwortlich sind. Wenn Ihre Reaktion auf Informationen und Ereignisse während der Nutzung des Hue Secure Services Kosten verursacht, übernehmen Sie die volle Verantwortung für diese Kosten. Wenn Sie während der Nutzung der Hue Secure Services Mitteilungen über Leben/die Sicherheit bedrohende Risiken, Sachrisiken, Brände, Überschwemmungen, Einbrüche, Raubüberfälle, medizinische Probleme oder andere Notfälle erhalten, sollten Sie sich unverzüglich an die Polizei, die Feuerwehr oder den zuständigen Notdienst wenden. Wir bieten keine Überwachungs- oder Notfalldienste an.

• Wenn Ihre Hue Secure Produkte nicht ordnungsgemäß installiert sind oder sich einer ihrer Sensoren außerhalb des Erfassungsbereichs befindet oder durch Wände, Möbel, persönliches Eigentum oder andere Gegenstände behindert oder blockiert wird, kann es zu Fehlalarmen oder Fehlern bei der Erfassung kommen.

• Sie garantieren und versichern, dass die Installation und der Betrieb der Hue Secure Produkte fachmännisch ausgeführt wurden und keine Rechte Dritter verletzt werden, einschließlich der Datenschutzrechte anderer. Falls die Installation und der Betrieb der Hue Secure Produkte die Rechte Dritter verletzen, liegt es in Ihrer Verantwortung, gegebenenfalls alle Dritten zu informieren und deren Zustimmungen für die gewünschte Installation und den gewünschten Betrieb des Hue Secure Produkts und die Nutzung der Hue Secure Services einzuholen.

• Soweit gesetzlich zulässig, lehnen wir hiermit ausdrücklich jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Installation und dem Betrieb und/oder der Nutzung der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services ab, einschließlich jeglicher Nutzung der Hue Secure Produkte entgegen geltender bundesstaatlicher, staatlicher und lokaler Gesetze, Vorschriften oder Standards.

• Bei den Hue Secure Produkten und den Hue Secure Services kann es aufgrund von Sicherheitsgründen, Systemausfällen (einschließlich Ausfall Ihrer WLAN-Verbindung und unzureichender Bandbreite), technischen Schwierigkeiten, Wartungsarbeiten, Tests, Reparaturen, Updates oder anderen Umständen zu vorübergehenden Unterbrechungen kommen. Obwohl wir uns bemühen, die Nutzung der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen Möglichkeiten möglichst unterbrechungsfrei zu gestalten, besteht kein Anspruch auf und wir übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie für eine unterbrechungsfreie Nutzung.

• Bitte beachten Sie, dass die Funktion zur Geräuscherkennung ausschließlich in der Lage ist, spezifische Geräusche zu identifizieren (z. B. den Alarm eines T3-Rauchmelders). Diese Funktion dient als sekundäre Maßnahme und kann keine Gefahren (z. B. Rauch) selbst erkennen. Daher sollte sie nicht das primäre Gerät ersetzen (z. B. Ihren Rauchmelder, der bei Rauchentwicklung einen Alarm auslöst, der anschließend von der Geräuscherkennung registriert werden kann; die Geräuscherkennungsfunktion kann nicht gewährleisten, dass ein Brand zuverlässig erkannt wird). Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr primäres Gerät zur Gefahrenmeldung zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus dem Vorhandensein von Gefahren resultieren oder damit in Zusammenhang stehen. Die Nutzung der Geräuscherkennungsfunktion unterliegt bestimmten Anforderungen (wie z. B. dem Abstand zum primären Gerät).

c. Nur für Wohnzwecke: Die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services sind ausschließlich für Ihren eigenen, individuellen und privaten Wohngebrauch bestimmt. Die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services sind nicht für die geschäftliche oder kommerzielle oder sonstige nicht private Nutzung der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services bestimmt, und wir sind nicht dafür verantwortlich.

d. Keine Überwachung durch Dritte: Die Hue Secure Services bieten keine Überwachung oder Notfallmaßnahmen durch Dritte; und als solche:

• haben wir keinen Zugriff auf Benachrichtigungen oder Echtzeitaufnahmen;

• überwachen wir keine Benachrichtigungen und werden im Falle einer Benachrichtigung oder eines Notfalls keine Drittparteien oder Notfallbehörden benachrichtigen oder zu Ihnen nach Hause schicken; und

• Wir sind nicht verantwortlich für Verzögerungen bei der Strafverfolgung oder Reaktionszeiten von Dritten.

Alle Notfallbenachrichtigungen, einschließlich lebensbedrohlicher, Sicherheits- und Notfallereignisse, sollten von Ihnen an die entsprechenden Notfalldienste weitergeleitet werden. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN WERDEN WIR IM NOTFALL ODER ANDERWEITIG NOTFALLDIENSTE ZU IHNEN NACH HAUSE SCHICKEN.

e. Keine Verhinderung von Ereignissen:

• Die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services sind nicht dazu bestimmt, das Auftreten unerwünschter Ereignisse wie Eindringlinge, Einbrüche und/oder Raubüberfälle zu reduzieren oder verhindern, und wir übernehmen keine Zusicherung oder Gewährleistung dafür. Sie verstehen und stimmen zu:

o sich nicht darauf zu verlassen, dass die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services das Auftreten von Ereignissen wie Einbrüchen und Raubüberfällen oder deren Folgen abwenden oder minimieren werden; und

o dass die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services solche Ereignisse oder deren Folgen möglicherweise nicht abwenden oder minimieren.

Wir geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie oder Zusicherung, dass die Verwendung der Hue Secure Produkte bzw. der Hue Secure Services solche Ereignisse oder deren Folgen abwenden oder minimieren und/oder das Sicherheitsniveau beeinträchtigen oder erhöhen werden.

• Sie erkennen an, dass die Hue Secure Produkte und Hue Secure Services kein Ersatz für ein von einem Drittanbieter überwachtes Notfallwarnsystem sind. Unsere Systeme wurden entwickelt, um Benachrichtigungen zuverlässig und zeitnah zu übermitteln. Wir können und werden jedoch nicht garantieren, dass Sie alle Benachrichtigungen zeitnah erhalten.

• Sie sollten sich mit einem entsprechenden Versicherungsschutz gegen jedes Verlustrisiko absichern. Außerdem sind Sie dafür verantwortlich, den gesamten Versicherungsschutz zu erlangen, den Sie für erforderlich halten oder der gemäß den geltenden Bestimmungen erforderlich ist.

f. Ihre Verantwortung zur Einhaltung der Gesetze:

• Datenschutz und andere anwendbare, in Ihrer Gerichtsbarkeit geltende bundesstaatliche, staatliche oder lokale Gesetze, Vorschriften, Kodizes oder Standards können Ihnen und Ihrer Nutzung der Hue Secure Produkte und der Hue Secure Services bestimmte Verantwortlichkeiten auferlegen. Sie verstehen und stimmen zu, dass Sie allein dafür verantwortlich sind, alle anwendbaren Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetze, Vorschriften, Kodizes oder Standards einzuhalten, wenn Sie die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services verwenden. Dies beinhaltet:

o die Einhaltung von Vorschriften für das Aufzeichnen oder Teilen von Video- oder Audioinhalten, einschließlich Inhalten, die Dritte, öffentliche Räume oder sonstige Informationen bezüglich der Identität einer oder mehrerer Personen enthalten;

o die Einhaltung von Vorschriften, die eine Benachrichtigung oder das Einholen der Zustimmung von Dritten bezüglich Ihrer Nutzung der Hue Secure Produkte oder Hue Secure Services erfordern (zum Beispiel Gesetze oder Vorschriften, die Sie dazu verpflichten, geeignete Schilder anzubringen, die andere darauf hinweisen, dass Audio-/Videoaufnahmen gemacht werden). Bitte beachten Sie, dass alle Aufkleber oder ähnliche Materialien, die als Beschilderung mit den Hue Secure Produkten geliefert werden, von uns nicht zur Einhaltung derartiger Vorschriften bereitgestellt werden. Sie allein sind dafür verantwortlich, die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten;

o zu gewährleisten, dass die Hue Secure Produkte mit Audio- und Videoaufzeichnungsfunktionen nicht auf öffentliche Bereiche gerichtet werden; und/oder sich nicht in der Nähe eines Bereichs befinden, in dem Personen berechtigterweise Privatsphäre erwarten können (z. B. im Badezimmer oder im Schlafzimmer);

o die Einhaltung aller Anforderungen, die vorsehen, dass ein Hue Secure Produkt, das Bild- und/oder Tonaufnahmen macht, in einem solchen Winkel installiert wird, dass keine Aufzeichnungen über die Grenzen Ihres Grundstücks (einschließlich öffentlicher Bürgersteige oder Straßen) hinaus erfolgen;

o die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze zum Datenschutz in Bezug auf biometrische Daten. Außerdem garantieren Sie hiermit, dass Sie alle Daten, die im Rahmen der Hue Secure Services für Zwecke einer Gesichtserkennungsfunktion hochgeladen werden, gemäß diesen Gesetzen erhalten haben;

o die Einhaltung aller geltenden Anforderungen bezüglich der Transparenz oder der Meldung an Behörden;

o die Einhaltung der geltenden Aufbewahrungsfristen für personenbezogene Daten, einschließlich der Auswahl des entsprechenden Abonnementplans; und

o genereller, die Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze.

• Wir sind nicht dafür verantwortlich, wenn Sie die Hue Secure Services oder eines der Hue Secure Produkte auf eine Weise verwenden, die gegen das Gesetz verstößt oder Personenrechte verletzt.

• Die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services sind ausschließlich für Ihren eigenen, persönlichen und privaten Gebrauch in ihrem Zuhause bestimmt. Aufgrund der an Ihrem Wohnort geltenden Datenschutzgesetze obliegen Ihnen und Ihrer Nutzung der Hue Secure Produkte und Hue Secure Services möglicherweise bestimmte Verantwortlichkeiten. Gemäß den geltenden Gesetzen sind Sie für bestimmte Video-, Audio- und Gesichtserkennungsdaten, die Sie mit den Hue Secure Produkten und den Hue Secure Services als Eigentümer oder autorisierter Benutzer sammeln (z. B. Video- und Audiosignale und Daten) der Verantwortliche für bestimmte Daten, die diese Hue Secure Produkte und Hue Secure Services sammeln, wir hingegen sind der Datenverarbeiter.

• In Hinblick auf die Aktivitäten, die Sie als Eigentümer oder autorisierter Benutzer durchführen, die nach geltendem Recht hinsichtlich der Videoaufzeichnung oder des Videostreamings und der Audioaufzeichnung oder von Audio-Streaming durch die Nutzung von Hue Secure Produkten und Hue Secure Services als Haushaltstätigkeit gelten können, sind wir im Sinne der geltenden EU-Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679) Ihr Datenverarbeiter.

• Wenn wir als Datenverarbeiter der personenbezogenen Daten handeln, die Sie durch Ihre Nutzung der Hue Secure Produkte und Hue Secure Services gesammelt haben, gilt der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) für Hue Secure („AVV“). Mit dem Akzeptieren der Hue Nutzungsbedingungen akzeptieren Sie auch den AVV. Sie können hier auf die AVV zugreifen: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Wenn etwas schiefgeht:

• Wir bemühen uns, zu gewährleisten, dass die Nutzung der Hue Secure Services im Rahmen ihrer technischen und betrieblichen Möglichkeiten möglichst unterbrechungsfrei vonstatten geht. Versprechen können wir eine unterbrechungsfreie Nutzung allerdings nicht. Außer in dem Umfang, der nach geltendem Recht erforderlich ist, werden die Hue Secure Services „OHNE HAFTUNG UND GEWÄHR“ („AS IS“) und „WIE VERFÜGBAR“ („AS AVAILABLE“) bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, LEHNEN WIR JEGLICHE GARANTIE EINER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG AB SOWIE JEDE GEWÄHRLEISTUNG, DIE SICH AUS DER REGELMÄSSIGEN VERHALTENSWEISE, DEM HANDELSBRAUCH ODER DEM HANDELSVERKEHR ERGIBT. Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Hue Secure Produkte und die Hue Secure Services Ihren Anforderungen genügen oder ununterbrochen, sicher oder fehlerfrei verfügbar sein werden. Wir übernehmen keine Garantie für die Qualität der über die Hue Secure Services bereitgestellten Informationen oder Inhalte. Wir garantieren nicht und lehnen hiermit jegliche stillschweigende Garantie dafür ab, dass der Betrieb der Hue Secure Services fehlerfrei oder ununterbrochen erfolgt. Es wird nicht garantiert, dass der Zugriff auf oder die Nutzung der Hue Secure Services nicht durch Wartungsarbeiten, Weiterentwicklungen oder sonstige Störungen unterbrochen oder beeinträchtigt wird.

• Die EWR-Verbraucherschutzgesetze bieten Verbrauchern mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eine gesetzliche Gewährleistung zur Erfüllung der Konformitätsanforderungen an die Hue Secure Services. Im Rahmen dieser Gewährleistung sind wir für jeden Mangel an Konformität verantwortlich, den Sie während der Dauer der Hue Secure Services feststellen.

• Bitte kontaktieren Sie uns bei Problemen mit der Funktionalität der Hue Secure Services über unsere Kundendienstkanäle (über diesen Link finden Sie unsere Kontaktdaten für Ihren Standort: https://www.philips-hue.com/support#contact) und ermöglichen Sie uns nach vernünftigem Ermessen die Zusammenarbeit. Wir werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um den von Ihnen gemeldeten Mangel gemäß unserem Standard-Prozess zu beheben. Dieser Prozess beinhaltet (i) die Erfassung des aus verschiedenen Quellen gemeldeten Vorfalls, (ii) die Durchführung einer Folgenabschätzung anhand von Bewertungstools zur Priorisierung des Vorfalls sowie (iii) die Formulierung und Implementierung einer für die spezifische Priorisierung geeigneten Lösung, die aus einer Zwischenlösung (z. B. Hotfix oder Workaround) oder einem zukünftigen (kurz- oder langfristigen) Update bestehen kann („Support-Prozess“).

• Wenn wir den Mangel nicht gemäß unserem Support-Prozess beheben können, haben Sie Anspruch auf die folgenden Abhilfemaßnahmen für Ihren kostenpflichtigen Hue Secure Basic und Hue Secure Premium Plan (sofern zutreffend): (i) eine proportionale Reduzierung der geltenden Abonnementgebühr; oder (ii) Kündigung Ihres Abonnementplans und Rückerstattung des anteiligen Betrags, der bereits für den Zeitraum gezahlt wurde, in dem Sie einen Mangel an Funktionalität feststellen, sowie aller Beträge (falls zutreffend), die bereits für einen zukünftigen Zeitraum gezahlt wurden. Unser Unvermögen zur Mangelbeseitigung liegt vor, wenn (i) die Mangelbeseitigung unmöglich ist, (ii) die Mangelbeseitigung nicht möglich ist, da sie mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist, (iii) trotz unseres Versuchs der Mangelbeseitigung eine Vertragswidrigkeit auftritt, (iv) der Mangel so schwerwiegend ist, dass die sofortige Preisminderung oder Kündigung gerechtfertigt ist, (v) wir jede Nacherfüllung verweigern oder (vi) es offensichtlich ist (einschließlich einer Erklärung durch uns), dass wir (innerhalb angemessener Frist, oder ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für Sie) den Mangel nicht beheben können.

4. Benutzerinhalte:

a. Die Hue Secure Services beinhalten die Möglichkeit, mit bestimmten Hue Secure Produkten Audio-, Video-, Öffnungs-/Schließ- und Bewegungsereignisse mit Zeitstempel und Bildern (Text als Untergruppe) aufzuzeichnen („Benutzerinhalte“). Auf Audiodateien, Videodateien und Bilder (Text als Untergruppe) haben wir keinen Zugriff. Die Metadaten mit den Informationen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ereignis gab und die Einordnung des Ereignisses sind uns bekannt.

b. Sie sind allein für alle Ihre Benutzerinhalte verantwortlich. Wir übernehmen keine Haftung für Sie oder andere Personen, die die Benutzerinhalte Ihres Benutzerkontos verwenden. Sie haben zu gewährleisten, dass die Hue Secure Produkte nur dort Benutzerinhalte aufzeichnen, wo Sie dazu berechtigt sind. Sie dürfen keine Benutzerinhalte übertragen, die durch Inhalt, Form, Gestaltung oder in sonstiger Weise gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen oder Rechte Dritter verletzen. Ein Verstoß gegen eine der vorstehenden Bestimmungen ist ein Grund für die Beendigung Ihres Rechts, die Hue Secure Services zu nutzen oder darauf zuzugreifen.

c. Wir können Benutzerinhalte nicht sehen, außer (i) den Metadaten mit Informationen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ereignis gab, und der Klassifizierung des Ereignisses; und (ii) wenn Benutzerinhalte von Ihnen (ausschließlich als Administrator) heruntergeladen und nach Ihrem Ermessen mit uns geteilt wurden (etwa in Hinblick auf die Qualität und für den Kundenservice). Wir können Ihre Benutzerinhalte jedoch an Strafverfolgungsbehörden oder eine Regierungsbehörde weitergeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sie müssen in einem solchen Fall uneingeschränkt mit uns zusammenarbeiten, um diese gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Bitte lesen Sie unsere Anträge auf Offenlegung für Hue Secure https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. In Kanada ansässige Verbraucher: Wenn das Land Ihres Wohnsitzes Kanada ist, müssen Sie, damit wir Ihnen die Hue Secure Services bereitstellen können, der Verarbeitung von Benutzerinhalten zustimmen, die für die Bereitstellung der Hue Secure Services erforderlich ist, was Sie hiermit tun. Sie willigen außerdem ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten zur Verwendung für unsere internen Geschäftszwecke anonymisieren (ein Vorgang, der eine Zuordnung der Daten zu einer betroffenen Person (ob allein oder in Kombination mit anderen Daten) unmöglich macht).

5. Zugriff auf Funktionen; Gebühren; Zahlung:

a. Aktivieren Sie Ihre Hue Secure Produkte über die Hue App, haben Sie Anspruch auf eine dreißigtägige (30) Testversion („Testversion“). Nach Ablauf Ihrer Testversion haben Sie (über die Hue App) die Möglichkeit:

i. bestimmte Funktionen nutzen, die ohne zusätzliche Gebühr verfügbar sind („Free Access“); oder

ii. gegen eine zusätzliche Gebühr ein monatliches oder jährliches Abonnement abzuschließen. Die Abonnements sind in zwei verschiedenen Paketen erhältlich, Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium. Sie können zwischen einem Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Abonnement als Monats- oder Jahresabonnement wählen. Das Abonnement gilt bis Sie es kündigen. SIE ERKENNEN AN, DASS SICH IHR ABONNEMENTPLAN AUTOMATISCH VERLÄNGERT, SOFERN SIE UNS NICHT VOR ABLAUF DES DANN GÜLTIGEN ABOZEITRAUMS DARÜBER IN KENNTNIS SETZEN, DASS SIE IHR ABONNEMENT NICHT FORTSETZEN MÖCHTEN. SIE ERMÄCHTIGEN UNS, DIE DANN GELTENDEN ABONNEMENTGEBÜHREN FÜR JEDE DARAUFFOLGENDE LAUFZEIT IN RECHNUNG ZU STELLEN UND DAFÜR DIE ZAHLUNGSMETHODE ZU VERWENDEN, DIE SIE ÜBER DEN ENTSPRECHENDEN APP STORE ANGEGEBEN HABEN.

b. Eine vollständige Beschreibung der Funktionen von Free Access, Hue Secure Basic und Hue Secure Premium zusammen mit den geltenden Gebühren, Zahlungsbedingungen und Kündigungsfristen finden Sie auf unserer Website unter https://www.philips-hue.com/securityplans. Die Abonnementgebühren für Hue Secure Basic und Hue Secure Premium werden am ersten Tag der Abonnementlaufzeit monatlich oder jährlich im Voraus berechnet. Ihre Zahlung erfolgt über den von Ihnen verwendeten, entsprechenden App Store (entweder Apple oder Google) („Ihr App-Store“) (und folgt daher den Zahlungsmethoden, die Sie in Ihrem App Store verwenden sowie allen diesbezüglichen Bedingungen).

c. Wenn Sie eine Bestellung für das Hue Secure Basic oder das Hue Secure Premium Abonnement aufgeben, entsteht zwischen Ihnen und uns ein gültiges, verbindliches und durchsetzbares Abonnement und die damit verbundene Verpflichtung, die entsprechenden Gebühren gemäß dem geltenden Abonnementplan zu zahlen. Wenn Sie ein im EWR ansässiger Verbraucher sind, stimmen Sie ausdrücklich zu, dass wir Ihnen die Services im Rahmen des entsprechenden Abonnements unmittelbar nach Ihrem Kauf bereitstellen und dass Sie Ihr Widerrufsrecht verlieren.

d. Falls wir Ihre Zahlung nicht über Ihren App Store erhalten, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Abonnement zu kündigen, und Sie sind dann nur berechtigt, den kostenlosen Zugang zu nutzen.

e. Die Gebühren zum Zeitpunkt der Bestellung eines Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Abonnements gelten für den entsprechenden Zeitraum, für den Sie die Zahlung geleistet haben (z. B. wenn jährlich, dann für diesen bestimmten jährlichen Zeitraum und wenn monatlich, dann für diesen bestimmten Monat). Alle Gebühren beinhalten die Mehrwertsteuer, sofern in Ihrer Gerichtsbarkeit anwendbar.

f. Wir können Free Access, Hue Secure Basic und/oder Hue Secure Premium aktualisieren, indem wir neue Funktionen einführen, Funktionen oder Komponenten davon ändern oder einstellen (vorübergehend oder dauerhaft) oder bestimmte Funktionen einschränken und/oder die geltenden Gebühren, Zahlungsbedingungen und Kündigungsfristen oder andere Bedingungen ändern. Jede dieser Aktualisierungen und Änderungen bezeichnen wir als „Planaktualisierung“. Wir werden Sie über eine Planaktualisierung in Kenntnis setzen (entweder per E-Mail oder in der Hue App). Ihnen steht während des Abonnementzeitraums, in dem wir Ihre Zahlung für einen solchen Abonnementplan bereits erhalten haben, jede Planaktualisierung für den Rest des Zeitraums zur Verfügung, für den Sie bereits bezahlt haben. Sollten Sie beispielsweise ein Jahresabonnement abgeschlossen haben und sollten wir in diesem relevanten Jahreszeitraum, für den sie bereits bezahlt haben, zusätzliche Funktionen zur Verfügung stellen, können Sie diese Funktionen zu der bereits für diesen Zeitraum gezahlten Gebühr nutzen (Sie zahlen folglich nicht extra für diese zusätzlichen Funktionen). Sollten Sie Ihren Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Plan aufgrund einer Planaktualisierung nicht fortsetzen wollen, können Sie dieses Abonnement im Rahmen der geltenden Kündigungsfrist kündigen. Sie sind berechtigt, Ihren Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Plan zu kündigen, wenn die Planaktualisierung Ihren Zugriff auf oder Ihre Nutzung des jeweiligen Plans negativ beeinflusst, es sei denn, diese negativen Auswirkungen sind nur geringfügig. In diesem Fall sind Sie berechtigt, Ihren Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Plan kostenlos innerhalb von 30 (dreißig) Tagen nach (i) dem Erhalt der Informationen bezüglich der Planaktualisierung oder (ii) dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Planaktualisierung zu kündigen, je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist.

6. Freistellung: DIESER HUE SECURE VERTRAG DIENT AUSSCHLIESSLICH ZU IHREM VORTEIL. DAHER STIMMEN SIE ZU, UNS IN DEM DURCH GELTENDES RECHT ZULÄSSIGEN VOLLEN UMFANG BEI (I) ALLEN ANSPRÜCHEN, KLAGEN, GERICHTSVERFAHREN UND SONSTIGEN RECHTSSTREITIGKEITEN, DIE VON DRITTEN GEGEN UNS ERHOBEN WERDEN, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEM HUE SECURE VERTRAG, DEN HUE SECURE PRODUKTEN UND/ODER DEN HUE SECURE SERVICES ERGEBEN („KLAGE VON DRITTEN“); UND (II) BEI SÄMTLICHEN DAMIT VERBUNDENEN VERLUSTEN, SCHÄDEN, VERGLEICHEN UND URTEILEN (EINSCHLIESSLICH DER ZAHLUNG VON ANWALTSGEBÜHREN UND KOSTEN, DIE UNS IN BEZUG AUF ODER AUS SOLCHEN KLAGEN ENTSTEHEN) („VERLUSTE DURCH DRITTE“), ZU ENTSCHÄDIGEN, ZU VERTEIDIGEN, UNS FREIZUSTELLEN UND SCHADLOS ZU HALTEN, SELBST WENN DIESE KLAGE UND DIE DAMIT VERBUNDENEN SCHÄDEN DRITTER AUS EINER WIE AUCH IMMER GEARTETEN ODER ZU EINEM BESTIMMTEN GRAD VERURSACHTEN FAHRLÄSSIGKEIT UNSERERSEITS, DER VERLETZUNG DES VERTRAGS ODER DER GEWÄHRLEISTUNG ODER BEDINGUNGEN, DER STRIKTEN HAFTUNG, DER NICHTEINHALTUNG DES ANWENDBAREN RECHTS, DER VERLETZUNG DER PRIVATSPHÄRE ODER EINEM ANDEREN VERSCHULDEN RESULTIEREN. KEINE BESTIMMUNG IN DIESEM DOKUMENT IST SO AUSZULEGEN, DASS EINE FREISTELLUNG DIESEN ABSCHNITT NACH GELTENDEM RECHT IN GÄNZE ODER TEILWEISE NICHTIG UND/ODER NICHT DURCHSETZBAR MACHEN WÜRDE. DIESE VERPFLICHTUNG ZUR FREISTELLUNG GILT NICHT FÜR VORSÄTZLICHES, MUTWILLIGES, ABSICHTLICHES ODER FAHRLÄSSIGES FEHLVERHALTEN ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT UNSERERSEITS IN DEN STAATEN/PROVINZEN/LÄNDERN, DIE KEINE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG FÜR GROBE FAHRLÄSSIGKEIT ZULASSEN. „DRITTER“ BEDEUTET IN DIESEM DOKUMENT JEDE PERSON ODER KÖRPERSCHAFT, DIE NICHT GEGENSTAND DIESES HUE SECURE VERTRAGS IST, EINSCHLIESSLICH EHEPARTNER, FAMILIENMITGLIED, GAST, NACHBAR, MIETER, MITARBEITER ODER VERSICHERUNGSUNTERNEHMEN.

7. Haftung:

a. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT, HAFTEN WIR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, STRAF-, MEHRFACH- ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH RECHTSGEBÜHREN) ODER ENTGANGENEN GEWINN AUS DEN HUE SECURE SERVICES, SELBST WENN WIR AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDEN. DAS ANWENDBARE RECHT ERLAUBT MÖGLICHERWEISE DIE BESCHRÄNKUNG ODER DEN AUSSCHLUSS DER HAFTUNG ODER ZUFÄLLIGER ODER FOLGESCHÄDEN NICHT, DESHALB GILT DIE OBENSTEHENDE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT UNSERE GESAMTHAFTUNG IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE SCHÄDEN, VERLUSTE UND KLAGEGRÜNDE (OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDERWEITIG) DEN GEGEBENENFALLS FÜR DIE BETREFFENDEN HUE SECURE SERVICES INNERHALB DER VORANGEGANGEN ZWÖLF (12) MONATE GEZAHLTEN BETRAG. DIESE EINSCHRÄNKUNG IST KUMULATIV UND WIRD NICHT DURCH DAS VORHANDENSEIN VON MEHR ALS EINEM VORFALL ODER ANSPRUCH ERHÖHT. SIGNIFY SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG IRGENDEINER ART UNSERER LIZENZGEBER UND LIEFERANTEN AUS. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG, HAFTEN WIR UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IN IRGENDEINER WEISE FÜR INHALTE (EINSCHLIESSLICH BENUTZERINHALTE), EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF FEHLER ODER AUSLASSUNGEN IN INHALTEN ODER VERLUST ODER BESCHÄDIGUNG, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER AUSWIRKUNG VON INHALTEN ENTSTEHT, DIE ÜBERTRAGEN ODER ANDERWEITIG ÜBER DIE HUE SECURE SERVICES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

b. SIE NUTZEN DIE HUE SECURE SERVICES AUF IHR EIGENES RISIKO. SIE TRAGEN DIE ALLEINIGE VERANTWORTUNG FÜR DEN ANGEMESSENEN SCHUTZ UND DIE SICHERUNG IHRER BENUTZERINHALTE IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG DER HUE SECURE SERVICES, UND SIE VERPFLICHTEN SICH, UNS NICHT FÜR ANSPRÜCHE ZU VERKLAGEN, DIE AUF IHRER NUTZUNG DER HUE SECURE SERVICES BERUHEN, EINSCHLIESSLICH ANSPRÜCHE FÜR VERLORENE DATEN ODER BENUTZERINHALTE.



8. Laufzeit; Kündigung:

a. Laufzeit: Der Hue Secure Vertrag beginnt mit Ihrer ersten Verwendung eines Hue Secure Produkts oder der Hue Secure Services und endet mit dem Inkrafttreten einer Kündigung durch uns oder Sie.

b. Kündigung:

• Sie können Ihren kostenpflichtigen Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Plan jederzeit gemäß den Kündigungsfristen Ihres jeweiligen Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Plans kündigen.

• Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt sowohl für uns als auch für Sie unberührt.

• Sofern eine Kündigung nicht wie oben beschrieben erfolgt, bleiben die Bestimmungen des Hue Secure Vertrags für Sie gültig, solange Sie Hue Secure Produkte verwenden.

c. Folgen der Kündigung: Bei Kündigung Ihres Hue Secure Basic oder Hue Secure Premium Plans werden alle Benutzerinhalte, die von uns in Ihrem Namen außerhalb der neuen Aufbewahrungsfrist gespeichert wurden, gelöscht. Bei der Löschung Ihres Hue Kontos werden alle Event-Metadaten und Konfigurationsdaten anonymisiert und Benutzerinhalte gelöscht.

9. Für bestimmte Länder geltende Bedingungen. Dieser Abschnitt 9 legt zusätzliche Bedingungen fest, die für Einwohner bestimmter Länder gelten. Bei Unterschieden zwischen diesem Abschnitt 9 und jeglichen Vorschriften im Hue Secure Vertrag außerhalb dieses Abschnitts 9 hat dieser Abschnitt 9 Vorrang.

a. Abschnitt 3g (4. Aufzählungspunkt):

i. der folgende Satz wird angefügt, wenn Sie Ihren Wohnsitz in der tschechischen Republik haben: Hinsichtlich etwaiger Mängel stehen Ihnen die Rechte aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch zu.



ii. der folgende Satz wird angefügt, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Ungarn haben: Sie haben Anspruch auf die im Regierungsdekret 373/2021 (VI.30.) und im Zivilgesetzbuch vorgesehenen Rechte, die gemeinsam gelten.

b. Abschnitt 5d:

i. wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Polen haben: Falls wir Ihre Zahlung nicht über Ihren App Store erhalten, behalten wir uns das Recht vor, Ihr Abonnement innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Ihrer Bestellung zu kündigen, und Sie sind nur berechtigt, den kostenlosen Zugang zu nutzen.

c. Abschnitt 6:

i. wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Österreich, Belgien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Griechenland, Italien, Ungarn, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, der Schweiz haben: Sie haften bei schuldhafter Verletzung des Hue Secure Vertrags gemäß den geltenden Gesetzen.

d. Abschnitt 7:

i. wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Österreich oder Deutschland haben: Sämtliche Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit wir einer zwingenden Haftung unterliegen, z. B. gemäß dem Produkthaftungsgesetz („Produkthaftungsgesetz“), bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei Verletzung wesentlicher Vertragsbedingungen („wesentliche Vertragsverletzungen“). Dennoch sind Schadensersatzansprüche außer in Fällen, in denen das Produkthaftungsgesetz gilt, bei grober Fahrlässigkeit, bei Vorsatz, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder bei wesentlichen Vertragsverletzungen auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

ii. wird vollständig durch Folgendes ersetzt, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Belgien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Griechenland, Italien, Ungarn, Luxemburg, Niederlande, Schweden, der Schweiz, Großbritannien haben: Jegliche Schadensersatzansprüche sind im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für eine sonstige Haftung, die gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann, z. B. für vorsätzliche Schadensverursachung oder Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf unserer Fahrlässigkeit beruht.

iii. wird vollständig gelöscht, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Polen, Rumänien, Spanien haben.

e. Abschnitt 8c:

i. der folgende Satz ist anzufügen, wenn Sie Ihren Wohnsitz in der Tschechischen Republik haben: Dieser Abschnitt gilt im größtmöglichen Umfang, der nach geltendem Recht zulässig ist.

f. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Rumänien haben, gilt der folgende zusätzliche Abschnitt: Sie stimmen zu, dass der Hue Secure Vertrag keine ungewöhnlichen (Standard-)Klauseln enthält, wie sie ausdrücklich im rumänischen Recht definiert sind. Sie stimmen unwiderruflich zu und akzeptieren mit der Annahme des Hue Secure Vertrags alle darin enthaltenen Klauseln, insbesondere (aber nicht beschränkt auf) die folgenden Abschnitte: 3.b-e, 3.f 1. Aufzählungspunkt, 2. Artikel, 3.f 2. Aufzählungspunkt, 4.b und 6.

g. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in Kanada (außer der Provinz Quebec) haben:

• wird Abschnitt 9 der Hue Nutzungsbedingungen bezüglich des Hue Secure Vertrags vollständig ersetzt durch:

STREITBEILEGUNG DURCH VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN; VERZICHT AUF SAMMELKLAGE.

Dieser Abschnitt gilt, wenn (i) das Land Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Geltendmachung in Kanada liegt (mit Ausnahme der Provinz Quebec); oder (ii) das Land Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Geltendmachung nicht in Kanada liegt (mit Ausnahme der Provinz Quebec), Sie jedoch Klage gegen uns in Kanada (mit Ausnahme der Provinz Quebec) erheben.

a. SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG UND AUSGENOMMEN EINZELNER EINWOHNER DER PROVINZ QUEBEC, (I) UNTERLIEGT DER HUE SECURE VERTRAG DEN GESETZEN DER PROVINZ ONTARIO, UNGEACHTET DEREN VORSCHRIFTEN ZU RECHTSWAHL- ODER KOLLISIONSNORMEN; UND (II) SIE UND WIR STIMMEN ZU, AUF JEGLICHE RECHTE, ANSPRÜCHE VOR EINEM GERICHT ODER VOR EINER JURY EINZUKLAGEN, ODER SICH AN EINER SAMMEL- ODER VERTRETUNGSKLAGE BEZÜGLICH EINES ANSPRUCHS ZU BETEILIGEN, ZU VERZICHTEN. ANDERE RECHTE, DIE SIE VOR GERICHT HÄTTEN, SIND BEI EINEM SCHIEDSVERFAHREN MÖGLICHERWEISE EBENFALLS NICHT VERFÜGBAR ODER EINGESCHRÄNKT.

JEGLICHE ANSPRÜCHE, STREITIGKEITEN ODER KONTROVERSEN (OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, OB VORBESTEHEND, GEGENWÄRTIG ODER ZUKÜNFTIG, UND EINSCHLIESSLICH GESETZLICHER ANSPRÜCHE, VERBRAUCHERSCHUTZANSPRÜCHE, ANSPRÜCHE AUS DEM GEWOHNHEITSRECHT, AUS VORSÄTZLICHEN DELIKTEN SOWIE UNTERSUCHUNGS- UND BILLIGKEITSANSPRÜCHE) ZWISCHEN IHNEN UND UNS, DIE AUS DEM HUE SECURE VERTRAG UND/ODER DEN HUE SECURE SERVICES ENTSTEHEN ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN, WERDEN AUSSCHLIESSLICH UND ENDGÜLTIG DURCH EIN VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN GELÖST.

BEI EINEM SCHIEDSVERFAHREN GIBT ES KEINEN RICHTER UND KEINE JURY, UND DIE GERICHTLICHE ÜBERPRÜFUNG EINES SCHIEDSSPRUCHS IST BEGRENZT. DER SCHIEDSRICHTER MUSS DIESEM HUE SECURE VERTRAG FOLGEN UND KANN DENSELBEN SCHADENSERSATZ UND DIESELBEN ENTSCHÄDIGUNGEN WIE EIN GERICHT (EINSCHLIESSLICH RECHTSANWALTSKOSTEN) ZUSPRECHEN.

b. Bei allen Streitigkeiten, ob vor Gericht oder in einem Schiedsverfahren, müssen Sie uns zunächst Gelegenheit geben, Ihren Anspruch zu klären, indem Sie eine schriftliche Beschreibung des Anspruchs an die in Abschnitt (h) angegebene Adresse senden. Sie und wir stimmen zu, den Anspruch nach Treu und Glauben zu verhandeln. Wenn Sie und wir nicht in der Lage sind, den Anspruch innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt dieser Beschreibung des Anspruchs beizulegen, und wenn Sie sich nach Treu und Glauben bemüht haben, den Anspruch während dieser Zeit direkt mit uns zu klären, können Sie dem Anspruch in einem Schiedsverfahren nachgehen.



c. REGELN UND ZUSTÄNDIGKEIT DES SCHIEDSVERFAHRENS. Das Schiedsverfahren unterliegt in jeder Hinsicht der nationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Provinz, in der Sie Ihren Wohnsitz haben, und den geltenden Schiedsregeln des ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) („ADRIC-Regeln“), sofern hierin nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Schiedsverfahren sind beim ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC“) einzureichen. Sie müssen in Übereinstimmung mit den ADRIC-Regeln eingereicht werden und Folgendes enthalten: (1) Name, Telefonnummer, Postanschrift und E-Mail-Adresse der Partei, die ein Schiedsverfahren anstrebt; (2) eine Darlegung der geltend gemachten Rechtsansprüche und der tatsächlichen Grundlagen dieser Ansprüche; (3) eine Beschreibung der angestrebten Entschädigung und eine genaue, nach Treu und Glauben berechnete Berechnung des Streitwerts (jeder Antrag auf einen Unterlassungsanspruch oder Anwaltsgebühren zählt nicht zur Berechnung des Streitwerts, es sei denn, ein solcher Unterlassungsanspruch zielt auf eine Geldzahlung); und (4) die Unterschrift der Partei, die ein Schiedsverfahren beantragt. Ihr Schiedsantrag muss auch an die folgende Adresse der Rechtsabteilung von Signify gesendet werden: Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Kanada L6C 2S3.

Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in den ADRIC-Regeln wird das Schiedsverfahren von einem einzigen Schiedsrichter (der gemäß den ADRIC-Regeln ausgewählt wird) angehört, der ein Rechtsanwalt oder ehemaliger Richter sein muss. Der Sitz des Schiedsverfahrens ist die Hauptstadt der Provinz Ihres Hauptwohnsitzes zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Hue Secure Vertrags. Auf Ihren Wunsch hin kann die Schlichtungsverhandlung jedoch an einem Ort stattfinden, der sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Hue Secure Vertrags nicht mehr als 45 Kilometer von Ihrem Hauptwohnsitz entfernt befindet. Die Parteien vereinbaren, dass das Schiedsverfahren virtuell ablaufen kann, und es liegt im Ermessen des Schiedsrichters, auf Antrag einer der Parteien ein virtuelles Schiedsverfahren anzuordnen. Steht ADRIC für ein Schiedsverfahren nicht zur Verfügung, wählen die Parteien einvernehmlich ein alternatives Schiedsgericht.

d. BEFUGNISSE DES SCHIEDSRICHTERS – Der Schiedsrichter hat die ausschließliche Befugnis, Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Schiedsfähigkeit und/oder Durchsetzbarkeit dieser Schiedsbestimmung zu lösen. Dies beinhaltet jede Anfechtung wegen Unzumutbarkeit oder jede anderen Anfechtung, die besagt, dass die Schiedsbestimmung oder dieser Hue Secure Vertrag nichtig, anfechtbar oder anderweitig ungültig ist. Der Schlichter ist befugt, alle Rechtsbehelfe zu gewähren, die vor Gericht nach Gesetz oder Billigkeit zur Verfügung stehen. Jeder Schiedsspruch des Schiedsrichters ist endgültig und für alle Parteien bindend und kann bei jedem zuständigen Gericht als Urteil eingetragen werden.

e. ANWALTSHONORARE UND -KOSTEN. Sie und wir stimmen zu, dass wir für die Zahlung des Restbetrags aller gemäß den ADRIC-Regeln anfallenden, anfänglichen Einspruchsgebühren über 200 USD für Ansprüche von bis zu 75.000 USD verantwortlich sind. Sollten Sie in einem Schiedsverfahren obsiegen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Erstattung von Anwaltsgebühren und -auslagen, soweit dies nach geltendem Recht und den ADRIC-Regeln vorgesehen ist. Stellt der Schiedsrichter hingegen fest, dass Ihre Forderung leichtfertig war oder zum Zwecke der Belästigung eingereicht wurde, erklären wir uns bei einem Erfolg unsererseits im Schiedsverfahren damit einverstanden, dass wir nicht versuchen werden, Anwaltsgebühren und -kosten zu fordern, und verzichten hiermit auf alle Rechte, die wir nach geltendem Recht oder gemäß den ADRIC-Regeln haben.

f. VERZICHT AUF SAMMELKLAGE. SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ZULÄSSIG UND MIT AUSNAHME VON EINZELPERSONEN MIT WOHNSITZ IN DER PROVINZ QUEBEC vereinbaren die Parteien, dass sie beide auf das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren verzichten und dass jede Partei Ansprüche gegen die andere Partei nur auf individueller Basis geltend machen kann, und nicht als Kläger oder Gruppenmitglied in einer vermeintlichen Sammelklage. SAMMELSCHIEDSVERFAHREN UND SAMMELKLAGEN SIND NICHT ZULÄSSIG. SIE UND WIR STIMMEN ZU, DASS ALLE VERFAHREN, OB SCHIEDSVERFAHREN ODER GERICHTSVERFAHREN, NUR AUF INDIVIDUELLER BASIS UND NICHT IN EINER SAMMEL-, MASSEN- ODER VERTRETUNGSKLAGE ODER ALS MITGLIED IN EINER SAMMELKLAGE, KONSOLIDIERTEN KLAGE ODER VERTRETUNGSKLAGE DURCHGEFÜHRT WERDEN. Das Schiedsgericht darf die Ansprüche von mehr als einer Person nicht konsolidieren und darf ansonsten keiner Form eines Vertretungs- oder Sammelschiedsverfahrens vorstehen. Das Schiedsgericht ist nicht befugt, die Vollstreckbarkeit dieses Verzichts auf Sammelschiedsverfahren zu prüfen, und jede Anfechtung des Verzichts auf Sammelschiedsversichfahren kann nur vor einem zuständigen Gericht erhoben werden.

Sollte sich eine Bestimmung dieser Schiedsvereinbarung als nicht durchsetzbar erweisen, gilt diese nicht durchsetzbare Bestimmung als getrennt von dieser Schiedsvereinbarung und hat keinen Einfluss auf die fortwährende Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden Schiedsvereinbarung.

g. AUSNAHMEN VOM SCHIEDSVERFAHREN. Ungeachtet des Vorstehenden behält sich jede Partei das Recht vor, eine Streitigkeit vor einem Bagatellgericht verhandeln zu lassen, sofern die Streitigkeit in die Zuständigkeitsgrenzen dieses Gerichts fällt und sie sich anderweitig für dieses Gericht eignet, individuelle Abhilfe beantragt wird, und solange die Klage bei diesem Gericht verbleibt und nicht entfernt oder bei einem ordentlichen Gericht Einspruch eingelegt wird.

Ungeachtet gegenteiliger Angaben in diesem Abschnitt hindert Sie nichts in diesem Abschnitt daran, eine Meldung bei einer zuständigen Regierungs- oder Verwaltungsbehörde oder einem zuständigen Gericht zu erstatten oder eine Klage, einen Antrag oder eine Anklage einzureichen oder gegebenenfalls einen Rechtsbehelf gemäß den geltenden Verbraucherschutzgesetzen zu ersuchen, soweit die Bedingungen der anwendbaren Gesetzgebung Sie dazu berechtigen und die ausschließliche vorgerichtliche Inanspruchnahme eines Schiedsverfahrens ausschließen. Dieser Abschnitt hindert Bundes-, Provinz- oder lokale Verwaltungsbehörden auch nicht daran, über Ansprüche zu entscheiden und Rechtsbehelfe auf der Grundlage dieser Ansprüche zu gewähren, wenn und soweit die Bestimmungen der anwendbaren Gesetzgebung die ausschließliche vorgerichtliche Inanspruchnahme eines Schiedsverfahrens ausschließen. Nichts in diesem Abschnitt hindert eine Partei daran oder entschuldigt sie, aufschiebende Bedingungen zu erfüllen und/oder verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe nach geltendem Recht auszuschöpfen, bevor sie einen Schlichtungsantrag stellen. Streitigkeiten zwischen den Parteien, die möglicherweise nicht Gegenstand eines vorgerichtlichen Schiedsverfahrens sind, auch wenn dies durch geltende Gesetze vorgesehen ist, sind nicht von diesem Abschnitt abgedeckt.

h. WIDERRUF (OPT-OUT): Ungeachtet des Vorstehenden können Sie sich dafür entscheiden, Ihren Anspruch vor Gericht zu verfolgen, wenn Sie Ihre Einwilligung zu diesem Abschnitt 9 innerhalb von dreißig Tagen ab dem Datum, an dem Sie den Hue Secure Vertrag das erste Mal akzeptiert haben, über unsere App widerrufen. Sie können Ihre Einwilligung unter Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) oder widerrufen, indem Sie uns eine schriftliche Mitteilung mit Ihrem Vornamen, Nachnamen und der E-Mail-Adresse senden, die Sie eventuell verwendet haben, um Informationen auf unserer Website und/oder App zu übermitteln an:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department - Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON Kanada L6C 2S3

i. Wenn Sie Ihre Einwilligung zu diesem Abschnitt widerrufen, oder wenn sich herausstellt, dass dieser Abschnitt 9 nicht durchsetzbar ist, oder wenn er nicht auf Sie zutrifft, dann ist der gesamte Abschnitt 9 null und nichtig. In diesem Fall unterwerfen Sie sich für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten oder Gerichtsverfahren, die gemäß diesem Abschnitt zulässig sind, hiermit unwiderruflich der persönlichen und ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte der Provinz Ontario. Sollte ein Teil dieses Abschnitts von einem Schiedsrichter oder Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit als rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, wird dieser Abschnitt nicht als Ganzes als rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar angesehen, sondern nur der Teil dieses Abschnitts wird gestrichen, der rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar ist.

h. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben:

• wird Abschnitt 9 der Hue Nutzungsbedingungen bezüglich des Hue Secure Vertrags vollständig ersetzt durch:

STREITBEILEGUNG DURCH VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN; VERZICHT AUF SAMMELKLAGE.

Dieser Abschnitt 9 findet Anwendung, wenn das (i) Land Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Geltendmachung in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt; oder (ii) das Land Ihres Wohnsitzes oder Ihrer Geltendmachung nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika liegt, Sie jedoch Klage gegen uns in den Vereinigten Staaten von Amerika erheben.

a. DER HUE SECURE VERTRAG UNTERLIEGT DEN GESETZEN DES STAATES NEW JERSEY, UNGEACHTET DEREN VORSCHRIFTEN ZU RECHTSWAHL- ODER KOLLISIONSNORMEN; UND (II) SIE UND WIR STIMMEN ZU, AUF JEGLICHE RECHTE, ANSPRÜCHE VOR EINEM GERICHT ODER VOR EINER JURY EINZUKLAGEN ODER SICH AN EINER SAMMEL- ODER VERTRETUNGSKLAGE BEZÜGLICH EINES ANSPRUCHS ZU BETEILIGEN, ZU VERZICHTEN. ANDERE RECHTE, DIE SIE VOR GERICHT HÄTTEN, SIND BEI EINEM SCHIEDSVERFAHREN MÖGLICHERWEISE EBENFALLS NICHT VERFÜGBAR ODER EINGESCHRÄNKT. ANDERE RECHTE, DIE SIE VOR GERICHT HÄTTEN, SIND BEI EINEM SCHIEDSVERFAHREN MÖGLICHERWEISE EBENFALLS NICHT VERFÜGBAR ODER EINGESCHRÄNKT.

JEGLICHE ANSPRÜCHE, STREITIGKEITEN ODER KONTROVERSEN (OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, OB VORBESTEHEND, GEGENWÄRTIG ODER ZUKÜNFTIG, UND EINSCHLIESSLICH GESETZLICHER ANSPRÜCHE, VERBRAUCHERSCHUTZANSPRÜCHE, ANSPRÜCHE AUS DEM GEWOHNHEITSRECHT, AUS VORSÄTZLICHEN DELIKTEN SOWIE UNTERSUCHUNGS- UND BILLIGKEITSANSPRÜCHE) ZWISCHEN IHNEN UND UNS, DIE AUS DEM HUE SECURE VERTRAG UND/ODER DEN HUE SECURE SERVICES ENTSTEHEN ODER DAMIT IN ZUSAMMENHANG STEHEN, WERDEN AUSSCHLIESSLICH UND ENDGÜLTIG DURCH EIN VERBINDLICHES SCHIEDSVERFAHREN GELÖST.

BEI EINEM SCHIEDSVERFAHREN GIBT ES KEINEN RICHTER UND KEINE JURY, UND DIE GERICHTLICHE ÜBERPRÜFUNG EINES SCHIEDSSPRUCHS IST BEGRENZT. DER SCHIEDSRICHTER MUSS DIESEM HUE SECURE VERTRAG FOLGEN UND KANN DENSELBEN SCHADENSERSATZ UND DIESELBEN ENTSCHÄDIGUNGEN WIE EIN GERICHT (EINSCHLIESSLICH RECHTSANWALTSKOSTEN) ZUSPRECHEN.

b. Bei allen Streitigkeiten, ob vor Gericht oder in einem Schiedsverfahren, müssen Sie uns zunächst Gelegenheit geben, Ihren Anspruch zu lösen, indem Sie eine schriftliche Beschreibung des Anspruchs an Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, senden, mit einer Kopie an die Rechtsabteilung von Signify unter derselben Adresse. Sie und wir stimmen zu, den Anspruch nach Treu und Glauben zu verhandeln. Wenn Sie und wir nicht in der Lage sind, den Anspruch innerhalb von sechzig (60) Tagen nach Erhalt dieser Beschreibung des Anspruchs beizulegen, und wenn Sie sich nach Treu und Glauben bemüht haben, den Anspruch während dieser Zeit direkt mit uns zu klären, können Sie dem Anspruch in einem Schiedsverfahren nachgehen.

c. Das Schiedsverfahren wird von der American Arbitration Association („AAA“) in Übereinstimmung mit den dann in Kraft befindlichen Consumer Arbitration Rules und den Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes („AAA-Regeln“) verwaltet, außer wie hierin geändert 9. (Die AAA-Regeln sind erhältlich unter adr.org). Die Schiedsgerichtsordnung für Verbraucher sieht insbesondere Folgendes vor:

• Ansprüche können mit AAA online (www.adr.org) eingereicht werden;

• Schiedsrichter müssen neutral sein und keine Partei darf einen Schiedsrichter einseitig auswählen;

• Schiedsrichter müssen jegliche Voreingenommenheit, jedes Interesse am Ergebnis des Schiedsverfahrens oder jede Beziehung zu einer Partei offenlegen;

• Die Parteien behalten sich das Recht vor, nach ihrer Wahl vor einem Bagatellgericht für bestimmte Ansprüche Abhilfe zu suchen;

• Die anfänglichen Einspruchsgebühren für den Verbraucher sind auf 200 USD begrenzt;

• Der Verbraucher kann den Anhörungsort wählen und sich für eine Teilnahme vor Ort, per Telefon, Videokonferenz, oder bei Ansprüchen unter 25.000 USD durch Einreichung von Dokumenten entscheiden;

• Der Schiedsrichter kann zur Beilegung des individuellen Anspruchs der Partei jeden Rechtsbehelf gewähren, den die Parteien vor Gericht hätten erhalten können.

Das Schiedsverfahren wird vor einem einzelnen, neutralen Schiedsrichter durchgeführt, der sich an dem Ort, an dem das Schiedsverfahren stattfinden wird, oder in dessen Nähe befindet. Das Schiedsverfahren wird an einem Ort durchgeführt, der für Sie angemessen ist. Der Schiedsrichter hat die ausschließliche Befugnis, Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Schiedsfähigkeit und/oder Durchsetzbarkeit dieser Schiedsbestimmung zu lösen. Dies beinhaltet jede Anfechtung wegen Unzumutbarkeit oder jede andere Anfechtung, die besagt, dass die Schiedsbestimmung oder dieser Hue Secure Vertrag nichtig, anfechtbar oder anderweitig ungültig ist. Der Schlichter ist befugt, alle Rechtsbehelfe zu gewähren, die vor Gericht nach Gesetz oder Billigkeit zur Verfügung stehen. Jeder Schiedsspruch des Schiedsrichters ist endgültig und für alle Parteien bindend und kann bei jedem zuständigen Gericht als Urteil eingetragen werden.

d. MODIFIKATION DER AAA-REGELN – ANWALTSHONORARE UND -KOSTEN. Sie und wir stimmen zu, dass wir für die Zahlung des Restbetrags aller gemäß den AAA-Regeln anfallenden, anfänglichen Einspruchsgebühren über 200 USD für Ansprüche von bis zu 75.000 USD verantwortlich sind. Sollten Sie in einem Schiedsverfahren obsiegen, haben Sie möglicherweise Anspruch auf Erstattung von Anwaltsgebühren und -auslagen, soweit dies nach geltendem Recht und den AAA-Regeln vorgesehen ist. Stellt der Schiedsrichter hingegen fest, dass Ihre Forderung leichtfertig war oder zum Zwecke der Belästigung eingereicht wurde, erklären wir uns bei einem Erfolg unsererseits im Schiedsverfahren damit einverstanden, dass wir nicht versuchen werden, Anwaltsgebühren und -kosten zu fordern, und verzichten hiermit auf alle Rechte, die wir nach geltendem Recht oder gemäß den AAA-Regeln haben.

e. VERZICHT AUF SAMMELKLAGE. Die Parteien vereinbaren, dass sie beide auf das Recht auf ein Schwurgerichtsverfahren verzichten und dass jede Partei Ansprüche gegen die andere Partei nur auf individueller Basis geltend machen kann, und nicht als Kläger oder Gruppenmitglied in einer vermeintlichen Sammelklage. SAMMELSCHIEDSVERFAHREN UND SAMMELKLAGEN SIND NICHT ZULÄSSIG. SIE UND WIR STIMMEN ZU, DASS ALLE VERFAHREN, OB SCHIEDSVERFAHREN ODER GERICHTSVERFAHREN, NUR AUF INDIVIDUELLER BASIS UND NICHT IN EINER SAMMEL-, MASSEN- ODER VERTRETUNGSKLAGE ODER ALS MITGLIED IN EINER SAMMELKLAGE, KONSOLIDIERTEN KLAGE ODER VERTRETUNGSKLAGE DURCHGEFÜHRT WERDEN. Das Schiedsgericht darf die Ansprüche von mehr als einer Person nicht konsolidieren und darf ansonsten keiner Form eines Vertretungs- oder Sammelschiedsverfahrens vorstehen. Das Schiedsgericht ist nicht befugt, die Vollstreckbarkeit dieses Verzichts auf Sammelschiedsverfahren zu prüfen, und jede Anfechtung des Verzichts auf Sammelschiedsversichfahren kann nur vor einem zuständigen Gericht erhoben werden.



Sollte sich eine Bestimmung dieser Schiedsvereinbarung als nicht durchsetzbar erweisen, gilt diese nicht durchsetzbare Bestimmung als getrennt von dieser Schiedsvereinbarung und hat keinen Einfluss auf die fortwährende Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der verbleibenden Schiedsvereinbarung.

f. Das Recht auf ein Schiedsverfahren im Rahmen dieses Hue Secure Vertrags ist durch den Federal Arbitration Act (9 USC §§ 1 ff.) geschützt und jedes Schiedsverfahren unterliegt ebenfalls diesem Gesetz. Beide Parteien stimmen darin überein, dass die Beziehung der Parteien zwischenstaatlichen Handel beinhaltet. Das Urteil über den so ergangenen Schiedsspruch kann bei einem zuständigen Gericht eingereicht werden, oder es kann bei diesem Gericht ein Antrag auf gerichtliche Anerkennung eines Schiedsspruchs und je nach Fall einer Vollstreckungsanordnung gestellt werden.

AUSNAHMEN VOM SCHIEDSVERFAHREN. Ungeachtet des Vorstehenden behält sich jede Partei das Recht vor, eine Streitigkeit vor einem Bagatellgericht verhandeln zu lassen, sofern die Streitigkeit in die Zuständigkeitsgrenzen dieses Gerichts fällt und sie sich anderweitig für dieses Gericht eignet, individuelle Abhilfe beantragt wird, und solange die Klage bei diesem Gericht verbleibt und nicht entfernt oder bei einem ordentlichen Gericht Einspruch eingelegt wird.

Fassung September 2025 - anwendbar ab App 5