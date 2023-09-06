Teile uns mit, dass Du Deinen Kauf zurückgeben möchtest. Du benötigst dazu Deine Bestellnummer, die Du in Deiner Bestellbestätigung findest.
Auftragsstatus & Rückgaben
Möchtest Du den Status Deiner Bestellung abfragen oder etwas zurückgeben, das Du im Philips Hue-Shop gekauft haben? Kein Problem! Du kannst Deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf stornieren – ohne Kosten.
Rückgabe eines Produkts
Registriere Deine Rückgabe
Drucke das Etikett
Wir senden Dir per E-Mail einen Versandaufkleber, den Du ausdrucken und verwenden kannst, um Deine Rücksendung kostenlos an uns zu senden.
Sende Dein Produkt zurück
Lege das Produkt in einen Karton, befestige das Etikett an der Außenseite und gib es an einem der Standorte des Kurierdienstes ab.
Fragen & Antworten
Ich habe ein Produkt gekauft und möchte es zurückgeben. Auf der Website wird jedoch angezeigt, dass meine Bestellung noch in Bearbeitung ist. Wann kann ich die Rückgabe einleiten?
Ich habe ein Set oder mehrere Produkte im Rahmen einer Werbeaktion gekauft. Wie kann ich diese Produkte zurückgeben?
Wie lange habe ich Zeit, mein Produkt zurückzugeben?
Wo finde ich meine Bestellnummer?
Wohin wird das Geld aus meiner Rückerstattung gehen?
Bekomme ich die ursprünglichen Versandkosten erstattet?
Wie viel kostet die Rückgabe eines Produkts?
Muss das Produkt unbenutzt und in der Originalverpackung zurückgeschickt werden?
