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Leuchtmittelgrößen: Ein Leitfaden für die Wahl der richtigen Leuchtmittel

Leuchtmittelgrößen: Ein Leitfaden für die Wahl der richtigen Leuchtmittel

28. Februar 2024

Für jeden Beleuchtungsbedarf gibt es eine passende Lampe. Die erste große Entscheidung bei der Auswahl einer Lampe ist die, ob Du Dich für eine smarte oder für eine altmodische Variante entscheidest. Smarte Lampen sind anfangs teurer als herkömmliche Lampen, aber sie sparen langfristig Geld, da sie sehr lange halten, energieeffizienter sind und auch die Umwelt schonen. Außerdem sind sie wesentlich vielseitiger. 

Vorteile einer smarten Lampe

  • Es gibt eine Vielzahl von Apps, mit denen sich alles rund um die Beleuchtung anpassen lässt.
  • Du kannst alle, oder nur bestimmte Lichter in Deinem Zuhause mit nur einem Klick anschalten.
  • Farbe und Temperatur des Lichts in jedem Raum können beliebig oft geändert werden.
  • Du kannst Routinen einrichten, um zu verschiedenen Zeiten bestimmte, voreingestellte Beleuchtungsszenen genießen zu können.
  • Die Beleuchtung kann auch unterwegs oder mit einem Timer eingeschaltet werden, damit Dein Zuhause auch dann bewohnt aussieht, wenn Du nicht da bist.
  • Du kannst Deinen Fernseher mit der Beleuchtung in Deinem Wohnzimmer verbinden, um das gezeigte Bild in Echtzeit auf den ganzen Raum auszuweiten.
  • Sie können mit Amazon Alexa, Google oder Apple sprachgesteuert werden.

Bei smarten Lampen ist die Wattzahl nicht mehr die relevante Einheit zur Messung der Helligkeit. Stattdessen wird die Einheit Lumen verwendet. Alle smarten Leuchtmittel sind mit einem Etikett versehen, auf dem die Lumen, die Farbe, die Lebensdauer, der Energieverbrauch und die Jahreskosten angegeben sind – so kannst Du die Lampen leichter vergleichen und die richtige für Dich finden.
Lerne die smarten LED Lampen von Philips Hue kennen.

Wie man das richtige Leuchtmittel auswählt  

Alle Lampensockel und ‑fassungen sind mit einem aus Buchstaben und Zahlen bestehenden Code gekennzeichnet. Bevor Du eine neue Lampe kaufst, schaue Dir die vorhandene Lampe in der Fassung an, um sicherzustellen, dass Du die richtige Größe und den richtigen Typ für Deinen speziellen Bedarf kaufst.
Der erste Buchstabe des Codes gibt die Sockelart der Lampe an – zum Beispiel Bajonettsockel oder Edison Schraubsockel.
Die Zahlen (in Millimetern) geben den Durchmesser des Sockels oder den Abstand zwischen den Stiften an – zum Beispiel B22, E27 oder GU10

Tipp: Achte unbedingt darauf, ob Deine Leuchte für Schraub- oder Bajonettlampen ausgelegt ist, da diese nicht austauschbar sind.

B22 Bajonett Lampen

Dies ist einer der gebräuchlichsten Sockel für Leuchtmittel des Typs A in England. Ein Leuchtmittel mit Bajonettverschluss hat 2 Stifte, die seitlich herausragen, und einen Sockeldurchmesser von 22 mm.

Wenn Du Deine Bajonett Leuchte mit smarter Beleuchtung ausstatten möchtest, die in der Lage ist, die Farbtemperatur des Lichts zu ändern, dann ist die B22 Lampe von Philips Hue eine gute Option. Dieses Leuchtmittel ermöglicht sowohl warm weißes, als auch farbiges Licht, ist dimmbar und kann sowohl mit der Hue App, als auch per Sprache gesteuert werden. Diese Lampen sind so hell, wie eine herkömmliche 60 Watt Lampe, halten ca. 25.000 Stunden und haben eine Garantie von 2 Jahren. Die Lumenanzahl beträgt 806lm bei 4000 K. Die Lampe ist auch in einfachem weiß erhältlich.

LED B22 Leuchtmittel

Wenn Du Deine Bajonett Leuchte mit smarter Beleuchtung ausstatten möchtest, die in der Lage ist, die Farbtemperatur des Lichts zu ändern, dann ist die B22 Lampe von Philips Hue eine gute Option. Dieses Leuchtmittel ermöglicht sowohl warm weißes, als auch farbiges Licht, ist dimmbar und kann sowohl mit der Hue App, als auch per Sprache gesteuert werden. Diese Lampen sind so hell, wie eine herkömmliche 60 Watt Lampe, halten ca. 25.000 Stunden und haben eine Garantie von 2 Jahren. Die Lumenanzahl beträgt 806lm bei 4000 K. Die Lampe ist auch in einfachem weiß erhältlich.

E27 Edison Schraubsockel Leuchtmittel

Diese Sockelfassung ist sehr häufig in Deutschland anzutreffen. Der Sockel lässt sich einfach in die Fassung einschrauben. 

LED E27 Leuchtmittel

Die Philips Hue E27 Lampen unterscheiden sich in ihren Spezifikationen. Es gibt eine White Ambiance Lampe für warmweißes oder kühlweißes Licht, die dimmbar ist. Und es gibt ein Doppelpack aus Hue White und Colour Ambiance. Diese Lampen machen mehr Spaß, wenn es um die angebotene Farbpalette geht. Genau wie die smarten B22 Lampen von Philips Hue entsprechen die E27 Lampen einer Leistung von 60 Watt, haben eine prognostizierte Lebensdauer von 25.000 Stunden und eine Garantie von zwei Jahren.

E14 Edison Schraubsockel Kerzenlampen 

Dies sind die kleineren Varianten der E27 mit einer etwas anderen Form. Wenn Deine Leuchte für eine kerzenförmige Lampe mit einer Schraubfassung ausgelegt ist, kann die E14 für Dich geeignet sein. Einige Wandleuchten, Lampen und Kronleuchter enthalten diese Art von Lampen – auch bekannt als Lampen vom Typ B. 

Person, die eine E14 Lampe in eine Leuchte einsetzt

Philips Hue Kerzenlampen sind dimmbar und können mit der Hue Bridge oder per Sprachaktivierung gesteuert werden. Sie entsprechen 40 W, halten 25.000 Stunden und haben eine Garantie von zwei Jahren.

GU10 Leuchtmittel

Diese Lampen haben zwei kleine Stifte an der Unterseite und werden häufig für Deckenleuchten in Küchen und Badezimmern verwendet, da sie, in die Leuchte eingesetzt, bündig mit der Decke abschließen. 

GU10 LED Lampe

Philips Hue verkauft diese Leuchtmittel in einem Einzel- oder Doppelpack. Du kannst zwischen warm- und kaltweißem Licht wählen oder Dich für die weiße und farbige Variante entscheiden. Sie sind dimmbar und können mit der Hue Bridge oder per Sprachsteuerung bedient werden.

Schaue Dir die gesamte Palette an Philips Hue GU10 Lampen an.

Was auch immer Du brauchst und in welchem Raum Du Dich befindest, denke daran, die Größe und den Stil der Leuchte, mit der Du arbeitest, sorgfältig zu prüfen. Wenn Du Dich gründlich vergewisserst, dass Du die richtige Lampe kaufst, kannst Du Dir eventuelle Unannehmlichkeiten ersparen.

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