Alle Smart Home Produkte

Entdecke das gesamte Angebot an smarten Produkten von Philips Hue! Dekoriere Dein Zuhause - von innen und außen - mit smarten Leuchten und Lampen, sowie smarten Sicherheitskameras und Sensoren.
Hue
Perifo Schiene 1,5m schwarz
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar
CHF 90.00
Hue
Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
CHF 180.00
White & Color Ambiance
Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil
CHF 150.00
White & Color Ambiance
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
CHF 60.00
Hue
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme
CHF 60.00
White & Color Ambiance
Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar
CHF 120.00
Neu
Smart Button
Hue Smart Button
Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen
CHF 22.00
White Ambiance
Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil
CHF 120.00
Hue
Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung
CHF 180.00
Neu
White & Color Ambiance
Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß
CHF 350.00
White & Color Ambiance
Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀29,1 cm
Bis zu 2250 Lumen
Synthetisches Profil
CHF 110.00
Neu
White & Color Ambiance
Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz
CHF 350.00
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.