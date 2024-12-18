Support
Alle Smart Home Produkte

Alle Smart Home Produkte

Entdecke das gesamte Angebot an smarten Produkten von Philips Hue! Dekoriere Dein Zuhause - von innen und außen - mit smarten Leuchten und Lampen, sowie smarten Sicherheitskameras und Sensoren.

668 Produkte
Alle Produkte Starter-Sets (18) Lampen (90) Lightstrips (30) Security (32)
Weiches, warmes Weiß

Weiches, warmes Weiß

(32)

Warm bis kaltweiß

Warm bis kaltweiß

(75)

Farbiges Licht

Farbiges Licht

(137)

Gradient

Gradient

(30)

Gold

Gold

(1)

Anthrazit

Anthrazit

(6)

Schwarz

Schwarz

(107)

Aluminium

Aluminium

(2)

Edelstahl

Edelstahl

(6)

Kupfer

Kupfer

(1)

White

White

(72)

Silberfarben

Silberfarben

(1)

Eiche

Eiche

(2)

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Schiene 1,5m schwarz

Hue

Perifo Schiene 1,5m schwarz
1,5 Meter
Passend für bis zu 8 Spots/Pendelleuchten
Passend für bis zu einer großen Light Tube oder Lightbar

CHF 90.00

Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera weiß, kabellos

Hue

Secure Kamera weiß, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 180.00

Fast ausverkauft

Nahaufnahme der Vorderseite von Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß

White & Color Ambiance

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 150.00

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 60.00

Erstelle Dein Set
Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

CHF 60.00

Nahaufnahme der Vorderseite von Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß

White & Color Ambiance

Perifo Zylinderspot Erweiterung weiß
5,3 Watt
17,7 cm auf der Schiene
Bis zu 510 Lumen
Um 350 Grad drehbar

CHF 120.00

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Smart Button

Smart Button

Hue Smart Button
Akkubetrieben
45 mm
Mattes Design
Magnetisch oder mit Halterung zu befestigen

CHF 22.00

Nahaufnahme der Vorderseite von Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß

White Ambiance

Tento rundes WA LED-Deckenpanel 42,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀42,1 cm
Bis zu 3100 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 120.00

Nahaufnahme der Vorderseite von Secure Kamera schwarz, kabellos

Hue

Secure Kamera schwarz, kabellos
Vollständige Verschlüsselung
Video in 1080p-HD-Auflösung
Akkubetrieben
Inklusive Wandhalterung

CHF 180.00

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß

CHF 350.00

Nahaufnahme der Vorderseite von Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß

White & Color Ambiance

Tento rundes WCA LED-Deckenpanel 29,1 cm weiß
Sanfter, nach oben gerichteter Lichtschein
⌀29,1 cm
Bis zu 2250 Lumen
Synthetisches Profil

CHF 110.00

Neu
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue Play Wallwasher

White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher
ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz

CHF 350.00

1-12 von 668

Leitfaden für Smart Home Produkte

Was sind Smart Home Produkte?

Welche smarten Produkte funktionieren mit Google Home?

Welche Smart Home Produkte funktionieren mit Alexa?

Welche Smart Home Geräte für Beleuchtung haben wir?

Welche anderen Arten von Smart Home Produkten bieten wir an?

Erfahre mehr über Smart Home Produkte

Smarte Beleuchtung und Smart Home Produkte

Smarte Lichtsysteme erklärt

Möchtest Du wissen, was smarte Leuchtmittel alles können? In unserem Leitfaden für smarte Beleuchtung erfährst Du alles.
Smarte Security Produkte

Was ist Sicherheitsbeleuchtung?

Bei einer effektiven Sicherheitsbeleuchtung geht es nicht nur darum, hier und da ein paar helle Lichter zu installieren.

Smarte Automatisierung für Dein Zuhause

Smarte Automatisierung für Dein Zuhause

Das Zusammenspiel von Philips Hue Leuchten, Sensoren, Security Kameras und die Hue App sorgt für ein beruhigtes Gefühl – egal ob Du zu Hause oder unterwegs bist.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay