Mache mit den Play Tisch- und Stehleuchten den ersten Schritt in die Welt von Hue Entertainment. Synchronisiere sie mit Filmen, Gaming und Musik für lebendige Wall Washing-Effekte, die jeden Moment auf dem Bildschirm widerspiegeln.
Smarte Beleuchtung und Smart Home Security
Neu - und typisch Hue.
Neue Philips Hue Produkte
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Entertainment Beleuchtung entdecken
Mache das Fernsehen und Gamen zu einem intensiven Erlebnis.
Synchronisiere Lichter mit Deinem Bildschirm! Schaue, wie sie in Echtzeit auf jeden Film und jedes Game reagieren, um ein beeindruckendes Surround-Beleuchtungserlebnis zu schaffen.
Unendliche Möglichkeiten für jeden Raum und jeden Moment
Helle Ideen für das echte Leben
Sieh Dir an, wie andere das smarte Lichtsystem von Philips Hue verwenden, um die passende Stimmung zu erzeugen – und teile Dein eigenes Setup auf Instagram mit dem Hashtag #philipshue.
@gooisemannen
@hefestec
@min_gyu.zip
@by_stoker_thuis
@larissa.interior
@deer.home
@my_orchard_croft
@salamanderloft
@kiiwic
@vores_villa_funkis