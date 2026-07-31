Smarte Beleuchtung und Smart Home Security

Hue Play Lampen — immersives Entertainment beginnt hier

Hue Play Tisch- und Stehleuchten, die rund um den TV-Bereich im Wohnzimmer platziert sind, leuchten in Farbverläufen aus pinkem, blauem und gelbem Licht und synchronisieren sich mit dem Bildschirminhalt des Fernsehers.

Mache mit den Play Tisch- und Stehleuchten den ersten Schritt in die Welt von Hue Entertainment. Synchronisiere sie mit Filmen, Gaming und Musik für lebendige Wall Washing-Effekte, die jeden Moment auf dem Bildschirm widerspiegeln.

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